¿Qué pasará ahora con el bote de 'Pasapalabra'?

La repentina desaparición de Pasapalabra de la parrilla televisiva por orden judicial sigue dando que hablar y generando muchas dudas en los espectadores. Se sabe que Christian Gálvez tiene asegurado su puesto en Mediaset y a lo largo del verano se han grabado pilotos de un formato muy similar de modo que, si el grupo no llega a un acuerdo con ITV, el madrileño volverá a trabajar muy pronto.

Por otro lado, cabe preguntarse qué ocurrirá con el bote de 1.024.000 euros que desde hace meses acumulan Orestes Barbero y Rafa Castaño. Telecinco no está obligada a compensar o indemnizar a los concursantes, ya que la retirada de Pasapalabra obedece a la sentencia del Tribunal Supremo. La continuidad de ambos en otros posibles nuevos formatos de la cadena depende única y exclusivamente de los responsables de ésta.

Aunque ninguno alcanzara el bote, el dinero ganado en las victorias o empates en "El rosco" en su paso por el programa está asegurado. El burgalés Orestes se convirtió en concursante en abril de este año y en los 119 programas que ha protagonizado ha llegado a acumular 68.400 euros. En el caso del sevillano Rafa, que comenzó su aventura en agosto, ha ganado 25.800 euros.

Según El Confidencial, Xanela Producciones, la productora del Pasapalabra, tiene ya grabada una veintena de programas nuevos que no se emitirán si Mediaset no llega a un acuerdo con la británica ITV, propietaria de los derechos. En este caso, ni Orestes ni Rafa se llevarían el dinero ganado en estas entregas sin emitir, ya que si los programas no ven la luz la cadena no estaría obligada en desembolsar dichas cantidades de dinero.

El último bote se lo llevó Fran González en enero de este mismo año tras batir dos récords: el concursante que más entregas ha jugado (168) y acumulando un bote de 1.542.000 euros. Tras su victoria, habló sobre la cantidad real que recibió del programa: "Hacienda se queda un 48% del dinero, poco menos de la mitad. Se queda en unos 800.000 euros". "No es justo. Es un dinero ganado con mi esfuerzo, no es como cuando a alguien le toca la lotería", explicó.