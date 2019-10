Toñi Moreno rompe a llorar en directo tras creerse la muerte de María Teresa Campos

Toñi Moreno se llevó este miércoles un tremendo disgusto cuando, nada más arrancar Mujeres, hombres y viceversa, le dieron la noticia del falso fallecimiento de María Teresa Campos. La presentadora no podía hablar apenas y comenzó a llorar sin consuelo. Mientras se limpiaba los ojos, pidió que le confirmaran la noticia que acababa de recibir pero que sin embargo, todavía no estaba contrastada.

"Tengo que pedir disculpas por cómo empiezo el programa. Hace 30 segundos acabo de sentarme con Nagore y de repente hemos leído una información que no está contrastada. Es sobre Teresa Campos, espero que no sea verdad", dijo limpiándose las lágrimas.

Sin poder continuar ni seguir el guión, Toñi reconoció que era un momento muy difícil y vivió unos segundos de verdadera angustia hasta que el regidor le confirmó que solo se trataba de un bulo. La presentadora pidió a Nagore que la sustituyera para poder recuperarse del susto. "Tengo que pedir perdón porque esto no os lo merecéis en casa". El programa se emitía en directo y los responsables no esperaron al final para dar la noticia, si no que decidieron dársela en directo sin confirmar.

Toñi Moreno pensaba que María Teresa Campos había muerto. pic.twitter.com/U4rEWnxaDF — Ben @gerflows) October 9, 2019

Finalmente Toñi Moreno habló con María Teresa y tuvieron una divertida conversación n que acabó con una respuesta que hizo reír a la presentadora de Myhyv: "No estoy muerta, estoy viva, pero me van a matar a disgustos".