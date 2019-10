Después de que desde las redes sociales se hubiera instigado a hacer boicot al Hormiguero por invitar a Santiago Abascal, Pablo Motos ha arrancado su programa explicando por qué entrevista al líder de Vox.

"Vox existe y no sería democrático no invitarles. Somos el programa diario con más audiencia de la televisión. Hay seguidores de todas las ideologías y no nos casamos con nadie", ha dicho tras recordar la representación política del partido de Abascal en instituciones de toda España.

Comienza la ronda política de cara a las elecciones del 10 de Noviembre. Seguimos esperando la confirmación de @sanchezcastejon #SantiagoAbascalEH pic.twitter.com/LhBOdmKrps — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 10, 2019

"Hemos invitado a todos los partidos" y a todos los cabezas de lista de cara al 10-N, ha dicho Motos, que después ha revelado que todos han dicho que sí "menos Pedro Sánchez". El presentador ha enumerado a continuación todas las veces que su equipo ha llamado a Maritcha Ruiz, directora de Comunicación del PSOE desde la primera llamada "sin respuesta" el 20 de septiembre y ha contado que esa misma mañana, tras múltiples intentos, les había dicho que tener a Sánchez era "imposible".

"Siento que este programa no pueda tenerlo. Esto es el resumen de lo que ha pasado", ha dicho.

La entrevista de Pablo Motos a Santiago Abascal

Tras su explicación, ha arrancado la entrevista a Abascal. "Me han insultado más esta semana que en todos estos años", ha dicho el presentador. Abascal ha respondido regalándole antiinflamatorios, "porque te van a poner"…

En la entrevista, Abascal ha lamentado que mientras Pablo Iglesias puede hablar en cualquier sitio sin que se le denomine "comunista", a él se le quieran imponer vetos y calificativos como facha o "extrema derecha". "No tengo la sensación de dar miedo", ha dicho Abascal tras volver a bromear con Motos: "Te van a decir que me estás humanizando".

Abascal ha sido preguntado por Motos sobre su postura ante la eutanasia, el aborto o la adopción por parte de homosexuales. "Tenemos convicciones distintas y yo represento a gente con esas convicciones", le ha dicho en un momento de la entrevista.

También ha hablado de la ley de Violencia de Género, que a su juicio busca "la guerra de sexos y el fin de la presunción de inocencia". Asimismo ha señalado que ellos son los únicos que "decimos que un violador entra en la cárcel y no tiene que salir".

Motos le ha reprochado la escena de Ortega Smith frente al Ayuntamiento de Madrid y Abascal ha dicho que además que la de Vox, "ya había una pancarta" en un momento en que a su juicio no debía haber ninguna. También ha hablado del cambio climático y el sospechoso acuerdo, a su juicio, sobre este asunto "entre multinacionales, poderosos y extrema izquierda".