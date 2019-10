Los concursantes de MasterChef Celebrity se enfrentaron este miércoles a un clásico del programa: cocinar marisco. La explicación de la prueba generó comentarios y aspavientos entre la mayoría de las celebrities ante el reto de tener que cocerlo vivo. "Yo no lo mato, que a nivel kármico es tremendo", exclamó el modisto Avellaneda. De las protestas se desmarcó Tamara Falcó, que sorprendió a sus compañeros, al jurado y a la audiencia con un alegato que mezcló cristianismo, reencarnación y crítica al animalismo.

"Es que yo no creo que me vaya a reencarnar en una langosta", arrancó Tamara ante una estupefacta Vicky Martín Berrocal. "Cuando me muera, un poco de purgatorio y al cielo. Es una de las cosas maravillosas de ser católico: veo una araña y ¡pa!".

Falcó, que en numerosas ocasiones ha hablado de sus hondas convicciones religiosas, dijo que no cree en la reencarnación, por lo que al matar a un bicho "tiene menos miedo de estar matando a mi abuela". "Estamos arriba de la pirámide", remató, refiriéndose al hombre.

La primera prueba del programa generó multitud de críticas de animalistas en las redes sociales por el supuesto maltrato a crustáceos que, lamentaban, se estaba promoviendo en la prueba.