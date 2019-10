Fracaso estrepitoso del boicot a 'El Hormiguero': Santiago Abascal bate récord de audiencia

Fiasco absoluto del intento de boicot organizado en las redes sociales con motivo de la visita de Santiago Abascal a El Hormiguero este jueves. Se trataba de la primera vez que el líder de Vox acudía al programa de Pablo Motos y centenares de usuarios de Twitter, así como determinados medios de comunicación, se quejaron de su asistencia el programa de Antena 3. Durante toda la jornada el hashtag #boicotElHormiguero se convirtió en "trending" e incluso el propio Abascal se hizo eco del mismo a través de su cuenta personal: "Esta noche a partir de las 21:45 estaré en El Hormiguero a pesar de las presiones e intentos de boicot de los progres intolerantes", escribió.

Una entrevista que generó tanta polémica que incluso el propio Pablo Motos tuvo que justificarla al arranque del programa: "Vox existe y no sería democrático no invitarles. Somos el programa diario con más audiencia de la televisión. Hay seguidores de todas las ideologías y no nos casamos con nadie", dijo después de recordar que Abascal tiene presencia en instituciones de toda España. "Hemos invitado a todos los partidos", aseguró para después criticar la negativa de Pedro Sánchez a acudir: "Siento que este programa no pueda tenerlo".

A pesar de los intentos de sabotaje, finalmente los datos han confirmado que el efecto ha sido el contrario. La entrevista al líder de Vox fue lo más visto de la televisión con 4.049.000 espectadores y un 23,5% de share siendo líder absoluto del día y logrando colocarse como el tercer programa más visto de su historia y el segundo con mejor cuota.

Si se comparan los datos con los registrados por otros líderes políticos, el de Vox se hace con la victoria: el pasado 26 de marzo acudió a El Hormiguero Pablo Iglesias obteniendo un 12,5% y 2.435.000 espectadores. Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, acudió al día siguiente consiguiendo un 16.7% de share y 3.051.000 espectadores. El más visto en número de espectadores hasta ahora había sido el popular Pablo Casado, que logró días después un 14% de audiencia, y teniendo el minuto de oro cerca de las once de la noche con 3.533.000 espectadores y un 18,8%.