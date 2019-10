Acusan a 'GH VIP' de engañar a la audiencia durante la última gala: "Sois unos montajistas"

La comentada relación entre Kiko Jiménez y Estela Grande fue la protagonista absoluta de la última gala de Gran Hermano VIP 7 en Telecinco. El novio de Sofía Suescun y la mujer de Diego Matamoros cada día están más unidos y el peligroso acercamiento entre ambos es cada vez más evidente. Sus propios compañeros se han percatado de ello y le han recomendado en más de una ocasión a Estela "tener cuidado" con lo que se puede estar viendo fuera que pueda afectar a su matrimonio. "Esto se ha comentado desde el minuto uno. Al principio todo comenzó como una broma hasta que hemos empezado a hacerlo en serio", aseguró Mila a Jorge Javier Vázquez este jueves.

Unos rumores de los que Estela y Kiko intentaron defenderse a pesar de los continuos abucheos del público: "Dejad de sembrar dudas sobre nuestra relación. Mila lo comentó para vengarse cuando supo que la había nominado", dijo el gran hermano. "Tienen una relación que puede dar lugar a que hay algo más que una amistad entre ellos", reiteró Alba Carrillo. Palabras que enfurecieron a Estela: "Kiko me ha hecho una estancia muy bonita y muy cómoda. Que sea esto la comidilla me da igual, yo estoy muy tranquila. Sé que Diego es muy inteligente y sabe perfectamente lo que está pasando aquí", se defendió.

Tras el encontronazo, el maestro Joao y Kiko pasaron a la sala de nominados para conocer el veredicto del público sobre su nominación. Como era de esperar, el gaditano fue expulsado con un alto porcentaje de los votos y tuvo que abandonar la casa de Guadalix de la Sierra. "Kiko has sido oro puro para el concurso. Has sido un concursante extraordinario. Ojalá todos los concursantes entrasen con tu capacidad para entregarse al concurso. Muchísimas felicidades", le dijo el presentador al emocionado concursante. Estela entró a la sala para despedirse de su amigo: "Mila y Alba son dos mierdas. Yo estoy muy tranquila, no sufras por mi. Yo he decidido acercarme a ti, por tu cariño. Envidia que tienen de que dos personas se quieran y se respeten. Tú eres mi gran hermano". "Haz tu concurso, lo mío estaba destinado al fracaso. Ya te dejo de perjudicar", contestó él.

Pero la noche no había terminado para Kiko: en una sala aledaña le esperaba su pareja Sofía Suescun que se trasladó a la casa para aclarar su relación y mostrar su descontento con la relación con Estela. Un frío encuentro en el que no faltaron los reproches: "Has dicho que lo nuestro es un amor de verano, que estamos destinados al fracaso, que no sabes nada de mi vida. Tengo la sensación de que te has olvidado de mi. Quiero pensar que cuando te metes con otra mujer debajo de un edredón no estás pensando en mi. Quiero que te pongas en mi situación. En el momento en el que hay una atracción sexual deja de ser amistad. Habéis tenido incluso episodios de celos, cosa que no has tenido conmigo. Has sobrepasado la línea del respeto en una pareja", dijo una alterada Sofía. "Lo único que ha habido ha sido cariño, tú misma lo has vivido en otros realities. Estela es una amiga. Tú sabes como es la televisión, todo se edita con musiquica y cortes para que parezca que hay algo entre nosotros. Si tú lo has visto así y tu decisión es terminar, pues hasta aquí", contestó Kiko con semblante serio.

Después de ver unos vídeos donde se repasaba la trayectoria del concursante junto a Estela, Kiko volvió a justificarse frente a su novia: "No le he faltado el respeto a nadie. Si ella lo siente así no puedo decir otra cosa. Entiendo a Sofía viendo vídeo y si lo viese de ella me sentaría muy mal pero yo lo he vivido con una amistad y un apoyo. No he sentido atracción sexual o sentimental hacia ella. No me he olvidado de ti en ningún momento".

A pesar de lo esperado del encuentro, Sofía se mostró menos contundente que en ocasiones anteriores e incluso hubo momentos en los que ambos se miraban y no podían aguantar la risa por el bochornoso momento que estaban protagonizando. Un descafeinado y poco creíble enfrentamiento que no pasó desapercibido en las redes sociales que acusaron al programa y a los concursantes de "montajistas" y engañar a la audiencia con una trama "totalmente forzada y preparada desde el exterior".

