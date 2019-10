Toñi Moreno ha explicado en su programa Aquellos maravillosos años, en Telemadrid, lo que ocurrió horas antes en su programa de Cuatro, Mujeres y Hombres y Viceversa, cuando abandonó apresuradamente y entre lágrimas el plató tras creerse un bulo sobre la (falsa) muerte de María Teresa Campos.

Es de sobra conocida la peculiar relación de Toñi Moreno con la veterana periodista, a la que desalojó de su programa ¡Qué tiempo tan feliz! cuando comenzó Viva la vida, iniciando una etapa de cierta confusión profesional para María Teresa Campos. Aunque esos años han quedado ya atrás, y de hecho es Emma García quien se hace cargo de ese segundo programa, esto distanció a ambas profesionales.

Toñi y María Teresa finalmente limaron asperezas precisamente en el espacio de la autonómica madrileña que conduce la primera, encuentro que más tarde (este pasado septiembre) llegaron a repetir para demostrar su buena sintonía.

Toñi Moreno se cree una noticia falsa sobre la muerte de María Teresa Campos y rompe a llorar en directo en #MyHyV pic.twitter.com/PKNYLqyh7J — Nacho_Molina @NachoMolinaFm) October 9, 2019

En relación al bulo de su muerte, Toñi explicó que le mostraron la falsa noticia segundos antes de entrar en directo. "Iba a entrar y he leído el titular que era confuso", se justificó. "Yo soy periodista y cuando aparece una noticia, normalmente la pongo en cuarentena porque hay muchas noticias falsas", dijo también. El titular que leyó en un medio en realidad versaba sobre la muerte de otra persona, el periodista Pepe Oneto, que había entristecido a Campos. Pero el error vino segundos después... precisamente a la hora de contrastarlo.

"España está de luto" por María Teresa

"Se lo he enseñado a mis compañeros y me he metido en Instagram. Me ha salido el post de una artista andaluza, Marta Quintero, que es mi amiga, que decía con una foto de Teresa 'España está de luto, lo siento mucho'. Ella ha leído eso, se lo ha creído y ha mostrado sus condolencias", dijo.

Fueron unos minutos de cierto caos, con Nagore Robles haciéndose cargo de MyHyV hasta que Toñi, más tranquila, regresó para pedir disculpas y explicar que la muerte de María Teresa no era tal.

Toñi explica por qué reaccionó así

¿Pero cual es la razón de esa súbita reacción? "Cuando yo veo que alguien lo confirma, y sabéis que estoy embarazada, especialmente sensible... y me he puesto con un ataque de nervios. Que yo no sabía que quería tanto a Teresa".

Dice Toñi que más tarde llamó a María Teresa, tras pensar hacerlo a su hija Carmen Borrego. Y ella misma confirmó que no había pasado nada. "Pues no es la primera vez. Estoy viva pero me van a matar a disgustos", dijo la periodista, que recientemente atravesó un bache de salud.

Campos, además, se dispone a tomar acciones legales contra los responsables de la noticia de su muerte, un medio dedicado a publicar fake news o titulares sensacionalistas que nada tienen que ver con la realidad.