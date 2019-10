Rosalía se enfrenta a sus críticos: "Crecí hablando catalán y español en casa"

Rosalía es la portada del número de octubre de la revista Billboard. La joven se ha convertido en todo un éxito de ventas tanto a nivel nacional como internacional. Rompiendo los esquemas, ha sido acogida en América como si llevase toda su vida cantando para ellos y, en Estados Unidos, ya la veneran como si fuese una estrella de la canción. Por eso mismo no nos extraña que cada vez veamos con más regularidad a la cantante protagonizar portadas, colaboraciones, entrevistas y espectáculos en el país de habla inglesa.

Durante la entrevista, Rosalía ha hablado de la forma de concebir sus canciones, un computo total de música, actuación, baile, y escenografía: "Todo está conectado. La música es el centro, y todo se deriva de eso. Ahora soy música, pero comencé desde cero: rogaba que me dejasen tocar, anunciaba mis eventos en Facebook, diseñaba mis posters... Cuando cantas en bares y bodas, donde tienes que luchar para ser escuchado, obtienes una increíble humildad. Estaba al tanto de cada detalle para que la visión se hiciera realidad", explica la cantante.

Hay muchos que se molestan ante el hecho de llamarla flamenca, pues piensan que sus canciones no cumplen con las características del género pero también los hay que se niegan a aceptar que Rosalía canta pop o canciones latinas. Ella misma zanja el tema: "Vengo de una generación que nació en la globalización e Internet. Eso ha cambiado todo. Nunca pienso en la música como '¿Es correcto o incorrecto?' Siempre pienso: '¿Es emocionante o no?'", comienza.

"En primer lugar, nací hablando español. Mi padre es de Asturias. Mi bisabuelo es cubano. Mi madre es Catalana. Crecí hablando catalán y español en casa, y siempre he escuchado música en inglés. Entonces es natural para mí cantar en estos idiomas. Hago música en español porque el flamenco es mi gran inspiración. Pero hace unos meses, grabé una rumba en catalán. Canté en inglés con James Blake porque tenía una hermosa canción, "Barefoot in the Park". Los idiomas son como colores musicales, como instrumentos que puedes elegir. Y, hoy en día, las barreras musicales, como los géneros, están tan diluidas que realmente no existen", finaliza la cantante.