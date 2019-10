Albert Castillón deja de ser mano derecha de Susanna Griso por el manifiesto de Colón

Hace meses que Albert Castillón, copresentador de Espejo Público, dejó de ser un rostro habitual de Antena 3. Y no es ninguna casualidad. La desaparición gradual del periodista catalán de las mañanas de la televisión se debe a su intervención del pasado 10 de febrero en la lectura del manifiesto en la Plaza de Colón, una multitudinaria concentración convocada por PP, Ciudadanos y Vox. Castillón fue, junto con los también periodistas Carlos Cuesta y María Claver, el encargado de la lectura del texto.

Desde aquel día, sus apariciones en el programa presentado por Susanna Griso han caído en favor de rostros como Alfonso Egea y sobre todo, Gonzalo Bans. En una breve entrevista concedida a e-notícies, Castillón confirma que su futuro profesional parece estar alejado de Antena 3. "Estoy haciendo lo que puedo, buscándome la vida", confesó. "Todo lo que haces te pasa factura, aunque yo era consciente de lo que hacía cada vez que leía un manifiesto", dijo refiréndose también al acto de Cs España Ciudadana donde ejerció de maestro ceremonias. "Es verdad, pasa factura y no te pone las cosas fáciles. Yo vivo en la empresa privada de televisión y me lo ha complicado mucho".

A pesar de haber perdido su trabajo como mano derecha de Griso, Castillón sigue trabajando como colaborador en tertulias políticas y, según su perfil de Twitter, ha fichado por Radio Inter para presentar la tertulia en el programa El Barómetro.

También García Aguado

Algo muy parecido le ocurrió al presentador Pedro García Aguado, que no renovó el contrato con Atresmedia cuando se unió a la candidatura de Isabel Díaz Ayuso para la Comunidad de Madrid. "Después de tres años unido a Antena 3, han resuelto mi contrato laboral y, a partir de ahora, estoy en plena disposición para afrontar nuevos retos en televisión y seguir ayudando a la comunidad (...) Me mantendré fiel a mis principios, educación y valores, aunque aun tenían formatos grabados por mí que emitirán sin tenerme en nómina. Son muy listos", explicó en Twitter en noviembre de 2018.

En una entrevista concedida a Libertad Digital, confesó que el trato por parte de la cadena no fue el adecuado y la situación fue muy "desagradable". "Cuando yo llegué a aquella reunión me salió el barriobajero que llevo dentro aunque lo tengo controlado. Al final hablé con mis abogados porque han jugado con mi imagen con mi caché. No les has importado. Si no había sitio en la parrilla para el programa, pues no lo promociones (…) Pronto habrá noticias al respecto, no puedo adelantar demasiado: he ejercido mis derechos", explicó.