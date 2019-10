El público de GH VIP lleva semanas pendiente del cuarteto amoroso que se ha formado entre Estela Grande, Diego Matamoros, Sofía Suescun y Kiko Jiménez. Con la expulsión de Kiko de la casa de Gran Hermano, las cosas llegaron a un punto que parecía no tener retorno. Sofía pidiendo explicaciones a su novio, Diego admitiendo que se sentía traicionado y las cosas no tenían arreglo con Estela, Kiko asegurando que entre él y Grande tan solo había una gran amistad y la pobre Estela dentro de la casa sin saber lo que se cuece en el exterior.

Diego Matamoros ya decidió abandonar la defensa de Estela Grande en el plató al no poder hacer frente a su sentimiento de traición tras ver la creciente relación de Estela y Kiko, e, incluso, llegó a plantearse pedirle el divorcio a su mujer en cuanto esta saliese del reality; pero, sorprendiendo a todos, parece que a Matamoros le ha sentado bien apartarse del drama que hay montado en Telecinco con este tema y ha reculado.

Como muestra de su cambio de opinión, en primer lugar publicó una bonita foto en Instagram con un precioso mensaje para Estela: "Quien no entienda que he tenido que apartarme de los medios por mi salud y por respeto a mi mujer entonces no entiende nada de nada. Como he dicho otras veces, es mi mujer, es mi vida y en donde voy a poner raciocinio es en la intimidad de mi hogar, en la privacidad, serenidad, confianza y amor que creo que nos profesamos los dos será donde tendremos que darnos las explicaciones oportunas, que no justificaciones", empieza diciendo.

"Eso no quita que lo mucho o lo poco que haya hecho Estela Grande en el concurso me vaya a frenar en lo posible a ayudarla, y si por eso se me ve como un tonto será por gente corta de miras. Ante todo es mi mujer y mi compañera de vida pero también es mi amiga y no la voy a dejar caer sola. No tengo intención de justificar nada, hago lo que me dicta el corazón, si me la pego, me la pego yo y nadie más. Es mi vida, son mis decisiones", continuó, explicando en profundidad lo que siente de una forma que no había hecho hasta ahora.

"Muchas veces con el amor nos ciegan las tonterías, el orgullo y el sin sentido, a eso suma la TV y la repercusión de todo esto. Eres mi mujer, Estela, a día de hoy me han hecho daño ciertas cosas, me han removido miedos del pasado y me han rematado, pero de todo uno sale, se pone uno en pie y camina de nuevo. Sé que no eres consciente de todo esto y lo que ha podido acarrear a todos los niveles. Muchos dicen que te deje, muchos dicen que me vas a hacer de todo en la intimidad, muchos dicen que no me mereces, quiénes son ellos que tanto nos conocen por lo que se ve en un programa".

"Yo solo sé que te quiero, que te conozco, que no has sido lista con un tipo que te ha vendido a todos los niveles y según ha salido del nido te ha apuñalado, que has jugado con fuego y te has quemado y pese a todo, voy a estar ahí, donde nadie quiere que esté y donde otros no estarían. ¿Soy un tonto? No, no me considero eso, me considero sobre todo tu marido y tu amigo y quien no lo entienda lo siento, pero no estoy para agradar a los demás ni para permitir que nos pisoteen. Tú y yo hablaremos en la intimidad y veremos donde acabaremos pero tranquila que no te voy a dejar caer, otras veces has estado tú cuando yo me he caído"

"¿Cuál es la vara de medir? La de dejarte tirada y a tu suerte o la de apoyarte a pesar de tus errores? Yo lo tengo claro, y no es porque esté cegado, es porque no sé cómo acabará esto, pero te debo algo y es mi gratitud por todo este tiempo, no sé si tendremos más pero mi mano la tienes. Te quiero y te deseo lo mejor, sé fuerte gordi", finaliza Diego.



La reconciliación de Diego y Estela

Tras este mensaje, toda una declaración de intenciones, estaba claro que Diego había decidido perdonar a Estela. Pero, aun así, fue una gran sorpresa saber que finalmente Diego volvía a Telencinco para enviarle un precioso mensaje a su mujer, quien temía haber perdido por completo el apoyo de Matamoros y con ello su perdón. "Mi consejo es que dejes atrás la gente que ya no está en el concurso y que te centres en ti", ha comenzado diciendo Diego, un claro mensaje hacia Kiko Jiménez, quien en ese momento escuchaba desde el plató el mensaje con c ara seria, mientras Estela se llevaba las manos a la cara emocionada.

"Eres una tía que vales mucho. Necesitamos eso de una persona en Gran Hermano, eres una persona ganadora, luchadora, también sufres, estas viviendo la experiencia y eso es lo que se premia en Gran Hermano. No se premia gente que esté sentada sin hacer nada. Necesitamos más Estelas y menos muebles. Necesitamos gente como tú, cariñosa y bondadosa. Y que al final sabe que si uno hace las cosas mal, puede remediarlas", continúa diciendo, emocionando a Estela con sus palabras. "Te quiero mucho amor, hoy es un día especial para nosotros, es el día 13 y sabes lo que todo eso conlleva. Te espero fuera, te quiero muchisimo amor, tú y yo siempre. Te amo, amor", finaliza Diego. ¿Será este el final de la historia o todavía nos quedará mucho por ver?