Aitana, obligada a cancelar su concierto del viernes en Barcelona

Las protestas y disturbios de esta semana en Barcelona han sumido a la ciudad en un caos absoluto que afecta a los ciudadanos y ya ha llegado a la oferta musical. Aitana Ocaña, una de las grandes promesas del pop español, se ha visto obligada a cancelar el concierto del próximo viernes 18 de octubre en el Palau Sant Jordi de Barcelona por culpa de la huelga general que afectará a transporte público, carreteras y que promete más manifestaciones.

Así lo anunció ella misma en redes sociales a través de un comunicado de su agencia de representación GTS. "Creo que todos entenderéis el porqué de esta decisión. Pido perdón por las molestias", explicó la artista, que además anunció que el concierto se aplaza al 3 de noviembre en el mismo recinto. La posible falta de seguridad, las dificultades para llegar al Palau y la imposibilidad de que el recital se desarrolle con normalidad son las principales causas por las que la joven no actuará en su Barcelona natal.

Creo que todxs entenderéis el por qué d esta decisión. Pido perdón por las molestias. NUEVA FECHA PALAU SANT JORDI¿Nos vemos el día 3 de Noviembre? pic.twitter.com/8Tpeqdvk3l — Aitana (@Aitanax) October 17, 2019

Aunque muchos de sus fans han entendido la decisión, otros se han lamentado ya que no viven en la ciudad condal. "Vengo desde Croacia a Barcelona tan feliz, ilusionada y con altas ganas por concierto y ahora pasa esto No tengo palabras para expresar cómo me siento", expresó una de sus seguidoras.

Las entradas para este viernes serán válidas para la nueva fecha y, en caso de no poder acudir en noviembre, el importe será devuelto a través del mismo sistema por el que se adquirieron.

Más cancelaciones

Otros artistas han comunicado la cancelación y aplazamiento de sus conciertos por culpa de la situación que se vive estos días en Barcelona. Ana Belén también se ha visto obligada a aplazar su recital programado para el viernes 18 en el Casino de Peralada (Girona) ante la previsión de cortes en las carreteras. Según Europa Press, el espectáculo será el 29 de noviembre.

La Casa Azul moverá su concierto del viernes al 17 de enero de 2020. "Dadas las movilizaciones de esta semana y la convocatoria de huelga general, hemos decidido posponer el concierto a fin de que se pueda llevar a cabo con todas las garantías. Agradecemos vuestra comprensión". Albert Pla o el cantautor José Domingo tampoco saltarán el viernes al escenario.