Solo hubo un conato de vida en la gala 7 de GH VIP, la discusión entre Rocío Flores y Kiko Jiménez, después de que el ex de Gloria Camila señalara a la hija de Antonio David como la principal responsable de que su relación sentimental con Sofía Suescun se haya enfriado.

"La pusiste en advertencia sobre mí. Comenta el concurso de tu padre y no te metas en mi relación", dijo Jiménez a una atónita Rocío Flores. Pero lo que más ofendió a la joven fue cuando éste comparó el entrometerse en su relación con Sofía con la tensión familiar en la familia de Rocío, y en concreto la relación de ella y su padre con su madre, Rocío Carrasco.

"Me he mantenido al margen, como un caballero. Esperaba lo mismo de ti, no el aplauso fácil", dijo Kiko Jiménez a Rocío Flores, dando inicio a la conversación.. o más bien discusión. Pero Kiko, ex de Gloria Camila (mejor amiga de Rocío), cometió el error de comparar sus relaciones sentimentales con las familiares de la joven.

"Tú relación con Sofía es pública, pero la relación con mi madre no es pública. A mí tu relación con Sofía me importa bien poco", dijo la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco, de cuyo domicilio familiar salió nada más cumplir la mayoría de edad por su conflictiva relación con su madre y su marido, Fidel Albiac. Jiménez había tocado, efectivamente, en un área difícil para la chica, y ésta le paró en seco.

"Si me conocieses realmente sabrías que soy clara, muy expresiva para bien o para mal. En mi cara se nota lo que me gusta y lo que no", explicó a Kiko Jiménez para justificar algún gesto que aquel consideró ofensivo sobre su relación con Sofía, ausente del plató. En ningún momento se recordaron los tonteos de Kiko con Estela dentro de la casa, dando lugar a un particular cuarteto sentimental con sus parejas (que fuera de la casa observaban atónitos la relación) que ha dado que hablar durante muchos días.

"Tú padre se ha sentado varias veces a hacer Deluxe", recriminó él a la joven, permitiéndose además cierta chulería sobre el cómo vender o no su vida privada: "Igual el concurso de tu padre no da para tanto y te quieres meter en mi relación con Sofía".