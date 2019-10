Alba Carrillo amenaza con hacer desaparecer a un colaborador de Telecinco

La situación está muy tensa entre Alba Carrillo y el que fuera su amigo y todavía compañero de trabajo Miguel Frigenti. Ambos coinciden en el programa Ya es mediodía de Telecinco, pero las críticas del colaborador a Alba por su comportamiento en GH VIP han iniciado una inesperada guerra que podría terminar con su amistad, sobre todo ahora que ella ha amenazado con meter presión para hacerle desaparecer de la televisión.

Alba Carrillo y Antonio David se encontraban en la habitación hablando del impulso que supone el reality para comenzar a trabajar en Telecinco. "No sé si me querrá Sonsoles [presentadora de Ya es mediodía] o me querrán en Sálvame...", bromeó Antonio David. "Pues creo que necesitan chicos [en el programa de Sonsoles Ónega]. Además te voy a decir una cosa: en cuanto yo salga, Frigenti se va a la calle. Voy a hacer presión, así que necesitamos otro hombre", contestó la modelo.

Tras ver estas imágenes durante el Debate del domingo, los presentes en el plató se quedaron boquiabiertos. "Ahora es la dueña de la empresa", gritó Belén Esteban. Lucía Pariente trató de justificar a su hija diciendo que "el año pasado él puso de patitas en la calle a Carolina Sobe". "Un error verbal lo tiene cualquiera. Ten cuidado y mide también tus cosas porque estás tomándotelo muy a pecho. Él pidió el despido de Carolina Sobe", añadió la madre de Alba.

"Yo no tengo los pocos escrúpulos de pedir el despido de ningún compañero. Yo no he hecho eso en la vida, eso lo hacéis tú y tu hija porque las dos jugáis muy sucio. Me da mucha pena que tu hija esté haciendo un concurso tan lamentable que tenga recurrir a meterme a mí en su concurso y hablar de mí todos los días. Tu hija está haciendo un concurso de mierda con mayúsculas", sentenció Frigenti levantando el aplauso del público.

Miguel: "Jamás en mi vida, en mi vida, he pedido que despidieran a un compañero mío" #GHVIPDBT6 pic.twitter.com/zm97IlI8DD — Gran Hermano (@ghoficial) October 20, 2019

La concursante no está muy contenta en la casa de Guadalix de la Sierra y espera salir expulsada el próximo jueves. "Lo que no voy a hacer tampoco es el caldo... no voy a decir que llame todo el mundo y les dé dinero a un programa que ha puesto los vídeos de manera tendenciosa. Y que nos ha dejado a las personas que nos estamos portando bien como mierdas. Pues no, ni un duro. Ni que aparezca nadie hablando, ni... regalitos los justos".

Para Alba: Te parece bonito que tengas que criticar mi concurso para justificar tus continuos errores? Yo gané, a ver en que puesto quedas tu. Un beso para Mila #GHVIP20O — Belén Esteban (@BelenEstebanM) October 20, 2019

Un rato antes, Alba se negó a contestar a un tuit que mandó Belén Esteban al programa. "Ya contestaré en el blog", dijo. Cuando Jordi González le llamó la atención y le hizo ver que debía contestar en el programa, se negó torciendo el gesto. "Qué pena, tío. ¡Qué pena de concurso! No, qué pena de concurso porque podría ser algo verdadero y bueno. Y yo, desde luego, no tengo nada bueno que decir. Es así", dijo Alba enfadada.