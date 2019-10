Así votarán los concursantes de 'GH VIP' en las próximas elecciones generales

Hasta 37 millones de españoles están llamados a votar en las urnas el próximo 10 de noviembre con motivo de la repetición de las elecciones generales, y los concursantes de Gran Hermano VIP, como cualquier ciudadano, tendrán la oportunidad de ejercer su derecho a voto. El encierro estricto al que se ven sometidos los VIP no será ningún impedimento y así lo hizo saber la organización del programa en la gala del jueves.

Los concursantes han salido de forma gradual y acompañados por parte del equipo del programa, igual que ocurre con citaciones judiciales o visitas al médico. La organización les facilitó a cada uno los distintos programas electorales de los partidos políticos que se presentan a las elecciones generales para que pudieran elegir. Así, acudieron a la oficina para solicitar el voto por correo, cuya fecha límite es el próximo 31 de octubre.

Jorge Javier Vázquez se vio obligado a explicar cómo es el proceso después de que el Maestro Joao se llevara un disgusto durante su visita a Correos para solicitar el voto a distancia. El concursante tuvo un encontronazo con un funcionario de la oficina que le comentó que no le estaba gustando nada su concurso, por lo que el presentador, con cierto tono de broma, mandó un mensaje a los trabajadores de Correos: "Señores funcionarios, ¿no se dan cuenta de que los concursantes están aislados y cualquier comentario puede hacer que quieran abandonar el concurso?", avisó.

"Me ha dicho que qué es el rollo que tengo montado ¿Qué es eso que hace que la gente piense tan mal de mí?", se lamentó Joao cuando regresó a la casa. El malestar del concursante llegó hasta tal punto que llegó a plantearse el abandono. "A mí la gente siempre me ha querido, no estoy acostumbrado a esto".