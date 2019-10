Maite Galdeano finge ser ecuatoriana ante la cámara de 'Socialité'

Maite Galdeano se ha convertido en uno de los personajes más peculiares de la televisión española y la polémica relación de su hija Sofía Suescun con Kiko Jiménez es una oportunidad de oro para acudir como invitada a platós de televisión. Pero hay ocasiones en las que la navarra prefiere no hablar con nadie y, en vez de guardar silencio, recurre a curiosas tácticas.

Ocurrió el domingo durante una conexión en directo con el programa Socialité. El reportero se acercó a ella en plena calle mientras paseaba a los perros para preguntarle su opinión por la entrevista de Kiko la noche anterior en el Deluxe en la que el polígrafo determinó que le fue infiel a Sofía, además de a Gloria Camila. "Yo soy una ecuatoriana que cogió Maite", dijo con acento fingido mientras se colocaba el pinganillo. La madre de Sofía aceptó entrar en directo en el programa pero manteniendo que ella no era Maite. "No, estos señores que me han confundido con Maite. Yo soy una señora ecuatoriana. Maite me contrató para los perritos".

María Patiño trató de aguantar la risa y le preguntó si sabía cómo se encontraba Galdeano. "Sí, mire usted. Maite está destrozaíta. Ella no puede ya más, de verdad. Ella no puede con todo esto. Solo decirle que ella pasó la noche en el baño, por arriba y abajo. Yo le digo a Maite: 'Esto tenía que ser como nosotras, buscar a la niña un señor bien para su vida. Un caballero, un esposo digamos. Un esposo bueno'. ¿Usted me entiende?", dijo. Después del discurso, empezó a dudar en si su jefa la regañaría por hablar ante las cámaras. "Uy, Maite me va a reñir... Esto es la tele. ¿Está en la tele?", empezó a preguntar nerviosa. "No, no soy Maite. Yo me llamo Catalina", comentó.

Maite Galdeano haciéndose pasar por una señora ecuatoriana que le pasea los perros a Maite Galdeano. Me muero. pic.twitter.com/PHgGIvyQDM — Israelo (@lsraeIo) October 27, 2019

No es la primera vez que Maite juega con los programas de televisión dejando imágenes surrealistas. En una ocasión, trató de huir de un reportero de Sálvame cuando salía de una clínica de estética poniéndose una bufanda y haciéndose pasar por una mujer árabe. También fingió ser su padre fallecido durante una llamada telefónica en la que llegó a poner voz de hombre dejando a la reportera atónita.

https://www.youtube.com/watch?v=5lUV-O9LIvs