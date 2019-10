Monumental pelea de Jorge Javier y Jesús Manuel en 'Sálvame': "¡Que te calles!"

Sálvame abordó en la tarde del miércoles la entrevista exclusiva que la revista Lecturas lleva esta semana en sus páginas con María Teresa Campos. La veterana presentadora ha cargado contra sus excompañeros, pero no fueron precisamente sus declaraciones las que pusieron patas arriba el plató. Cuando Jorge Javier Vázquez introdujo el tema, Jesús Manuel se apuró a decir "¡qué curioso!", un comentario que llamó la atención del presentador.

"Qué curioso y qué bueno, ¿no?", preguntó a su compañero. "Es curioso que hable Teresa en la revista que en principio…", se animó a decir el periodista, aunque el presentador le cortó de lleno. "Por ahí no vayas Jesús Manuel, que nos cabrearemos". Aunque el colaborador se refería a la ironía de que María Teresa Campos haya concedido la entrevista a pesar de que hace dos semanas confirmó en esRadio que demandaría a la misma revista, Jorge Javier se tomó el comentario como un ataque directo a Lecturas, ya que Jesús Manuel trabaja para Semana, la competencia directa.

A partir de entonces comenzó una pelea muy dura entre ambos que duró varios minutos. "Lo que no voy a tolerar es que por trabajar en una revista, se tire por el suelo a la otra", dijo Jorge Javier, que además tiene una columna semanal en Lecturas. Jesús Manuel trató de explicar a qué se refería, pero el presentador trató de imponer su versión. "No va por ahí pero te lo tenía que decir porque otras veces sí que lo has hecho". El periodista se enfadó y trató de defenderse, pero Jorge Javier no le dejó hablar. "¡Perdón, que te calles! Porque yo hablo y luego hablas tú (...) Lo has hecho y ya está. Me vas a tocar a mí las narices, por no decir los co...".

Ninguno de los dos conseguía entenderse y trataban de quedar el uno por encima del otro, siempre llevando la voz cantante Jorge Javier. "Siempre que han aparecido informaciones en la revista Lecturas... Tú, como no estás en Lecturas...", dijo el presentador, pero Jesús Manuel le interrumpió: "¡Eso es lo que dice el director de mí! Eso no me vale, eso es jugar sucio", terminó diciendo, aunque no continuaron con el tema.