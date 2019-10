Adara, pillada: graban una conversación que pone en peligro su vida fuera de 'GH VIP'

Llegó la gala más esperada de toda edición de Gran Hermano que se precie: la noche de Halloween. Un año más la organización tenía reservado un terrorífico programa para todos los concursantes que habitan en la casa de Guadalix de la Sierra que tuvieron que introducirse en el famoso pasaje del terror y contaron con la presencia del temido Payasín que repartió sus míticos tartazos.

Para la novena gala el programa se reservó unas imágenes en la que se volvió a abordar la cuestionada relación entre Gianmarco y Adara Molinero entre los que parece que está naciendo algo más allá de una amistad. En la conversación mostrada entre la concursante y el maestro Joao cuando pensaban que no estaban siendo grabados, Adara afirmaba sentirse "confusa" en su relación con el italiano: "Tengo miedo de lo que pueda verse fuera", dijo. "Como no elijas, te pueden venir dos a la vez", le avisaba el vidente. "No puedes dejar que se vea esto. Se puede notar, pero se puede desvirtuar todo, ¿sabes? Trataría de evitarlo. Él está pillado también", continuó.

El programa mostró también unas imágenes ocurridas horas antes en las que Adara encontró la manera de decir "me encanta" a Gianmarco dibujando con la mano las letras en la almohada para evitar ser captada por los micrófonos. "Me encanta", la respondió también el italiano.

En el plató, observaba atentamente Hugo, pareja y padre del hijo de Adara, que no salía de su asombro: "Necesito hablar con ella ya. He sido bastante generoso con el programa porque me han tratado muy bien", comenzó diciendo visiblemente afectado. "Creo que estoy aquí como su pareja y la amo. Pero si ella no siente lo mismo, yo no pinto nada aquí. Aquí hay una cosa más importante", dijo haciendo referencia al hijo que tienen en común.

Diego Matamoros, que ha pasado por una situación similar debido a la comentara relación entre su mujer Estela Grande y Kiko Jiménez, le aconsejó confiar en su pareja: "Confía en ella y espera a que salga". "Hasta el programa pasado ella consideraba a Gianmarco un amigo pero ahora con esto demuestra que mi teoría está fallando", confesó Hugo. "Sigo confiando en ella pero tengo dudas. Sería difícil continuar con Adara si la relación fuera a más. Somos muy radicales y sería muy difícil pero sería un aprendizaje. Yo estuve dentro de esa casa y la cosa se ve de otra manera pero creo que Gianmarco es mala persona y está jugando con ella", concluyó.