La Policía interviene durante una grabación con Víctor Sandoval y Carmen Borrego

Ven a cenar conmigo: gourmet edition, el programa de cocina que tan buenos resultados de audiencia dio a Telecinco durante los meses de verano, ya está preparando el estreno de su undécima temporada en la que contará con la presencias de rostros habituales de la cadena como Carmen Borrego, Bibiana Fernández, el Dioni o Víctor Sandoval, tal y como anunció en exclusiva el digital YoTele.

La hija de María Teresa Campos se suma a este formato tras su salida de Sálvame y posterior incorporación al programa Viva la Vida. Junto a ella estará Bibiana Fernández que ya tiene experiencia entre los fogones gracias a su participación en otros espacios como Masterchef Celebrity, donde formó un divertido dúo con Anabel Alonso.

Este martes, Víctor Sandoval comenzó a promocionar su inminente estreno haciendo público el desagradable episodio que vivió en su reencuentro con Carmen Borrego. Hay que recordar que durante los últimos meses Sandoval se ha mostrado muy duro con María Teresa Campos y sus hija de las que ha llegado a afirmar que estar "muertas televisivamente", además de asegurar que la veterana presentadora lo despidió en directo del programa Día a día que emitió Telecinco durante finales de los años noventa y principios de los 2000.

"He grabado un programa con Carmen Borrego. Después de decir que están muertas televisivamente, me hacen grabar un programa por sorpresa con ella: Ven a cenar conmigo", comenzó narrando el periodista. "Fue hasta la Policía", aseguró para sorpresa de sus compañeros que quisieron saber más del tema. "No puedo decir más. Pero hemos tenido un mes…", contestó. "Yo ya he cobrado el programa, pero voy a cobrar por otro lado", añadió, dejando caer que el tema podría haber terminado en los tribunales. "Vais a ver cosas que os harán flipar", concluyó.