María Patiño habla sobre los incómodos mensajes privados que recibe en su móvil

Hace unos días descubrimos que la cuenta de Instagram de María Patiño está repleta de mensajes de Omar Montes dirigidos a la presentadora. Omar no se corta y le dedica todo tipo de piropos tanto a sus fotos como a su físico. El cantante celebra las poses de la periodista, lo bien que le quedan las gafas o su "carita de ángel". "Qué fantasía, qué suerte tiene tu marido" o "qué piernas más bonitas María, da gusto verte", escribió Omar entre emoticonos de corazones.

No es la primera vez que el cantante muestra interés hacia la presentadora. Durante una de sus visitas a Sábado Deluxe confesó que María Patiño "siempre ha sido su debilidad" y por eso la miraba "con ojos golosones".

Este miércoles, la presentadora habló por primera vez del tema en Sálvame donde manifestó su "malestar" ante los insistentes piropos: "No es un halago, me siento incómoda. Me gustaría que me tratase como yo le trato a él. Tenía que haber tenido el valor de habérselo dicho en la intimidad, yo no sabía que hoy íbamos a tratar este tema. Me manda mensajes privados en los que está con el abuelo o la abuela, cuando viaja. Hay mujeres mayores que todavía ponemos a los chavales".

María Patiño reconoció que ninguna de sus amigas ni nadie de su familia sabía de este admirador secreto, ni siquiera su marido, Ricardo. "Te juro que no lo he comentado con mi pareja porque son situaciones que yo creo que puedo manejar sola, porque ya soy mayorcita. A veces hemos coincidido y no ha habido problema", dijo.