El trago más amargo de Noemí Galera: "No me lo esperaba"

Después de semanas recorriendo la geografía española, el equipo de casting de Operación Triunfo cierra en Madrid su búsqueda de concursantes para la nueva edición prevista para el año que viene en TVE. Aspirantes que llegan dispuestos a convertirse en los nuevos Amaia, Aitana o Alfred y que cuentan con una dificultad añadida: conseguir destacar tras la fallida edición de Operación Triunfo 2018.

Chic pudo hablar con Noemi Galera, directora de la academia musical, que hizo balance sobre las pruebas realizadas: "Hemos notado menos afluencia de gente que años anteriores. Pero sí que hemos visto más variedad, más repertorio, voces muy distintas y eso siempre se agradece. También hemos notado que la gente viene muy preparada", contó. "Vienen muchos cantando temas propios y eso es un riesgo porque es una canción desconocida que cantan a capella", dijo confirmando que este año darán más importancia a "enseñar a componer" que en ediciones anteriores.

"Hay veces que alguien llama tu atención y quieren escuchar más y más. En ese momento hay algo que te engancha y te apetece verlo con música, saber más de esa persona. Eso es lo verdaderamente difícil del proceso de selección. Habrá tanto nivel en los casting finales que podríamos hacer dos ediciones", aseguró.

También quiso hablar sobre el emotivo (y algo amargo) momento que vivió durante los castings celebrados en Sevilla. Hasta allí se trasladó Leticia, hija de Leticia Pérez, una de las concursantes más recordadas de la tercera edición de Operación Triunfo y que falleció en el año 2012 tras una larga enfermedad: "Me quedé alucinada. No me lo esperaba", confesó. "Cuando le puse la pegatina de que había sido elegida no sabía que era ella. Me dijeron quien era en la reunión que hacemos después. Es algo que te toca el corazón porque convivimos con ella cuando solo es un bebé. No sabía como entrarle para que no quedara muy frío, cómo decirle que sabían quién era. Tuvo mucho temple, mucho aplomo. Yo no sé si hubiera aguantado como ella".

Por el momento no hay fecha de estreno para la nueva edición de Operación Triunfo y Noemi no se atrevió a avanzar los cambios que tienen previstos y los nuevos profesores de la academia: "Ahora mismo estamos centrados en el casting, eso es lo que nos importa". "Hay que darle a las cosas la importancia que tienen, OT es un gran escaparate, un gran trampolín. Es una manera de darte a conocer y conseguir una oportunidad" señaló haciendo referencia al premio MTV que acaba de recibir Mimi, primera expulsada de Operación Triunfo 2017.