Pablo Motos pilla desnuda a Laura Pausini minutos antes de comenzar 'El hormiguero'

Laura Pausini anunció este jueves en El Hormiguero que será coach de La Voz en la nueva temporada que ya prepara Antena 3 para el año que viene. Aunque no será la primera vez que se siente en la silla del programa, ya lo hizo en ediciones anteriores en Italia y cuando el formato se emitía en Telecinco.

.@LauraPausini celebra sus 25 años de carrera musical lanzando su Box Set Deluxe #25Aniversario #PausiniEH pic.twitter.com/UqLGCzCoNY — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 7, 2019

Durante su visita al programa presentado por Pablo Motos contaron una divertida anécdota ocurrida minutos antes de comenzar el directo. "Estoy enfadado", dijo el presentador. "Ceno rápido para estar chalando un rato con ella y de repente voy al camerino y me abre la puerta desnuda", aseguró mientras la invitada se reía y él asentía con la cabeza. "No, no, no es así", contestó la italiana. "Bueno, con una toalla", aclaró Motos.

"Sí, debajo de la toalla las tetas estaban desnudas", añadió la cantante a lo que Motos afirmó "no haber visto nada". "He visto que sacabas la cabeza y me has dicho ‘no te quiero ver’. Entonces yo como un gilipollas he tocado la puerta, me he dado la vuelta y me he ido". "Estás loco y por eso te amo", dijo la invitada para después cantar una de sus canciones al presentador.