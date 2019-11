Edurne pone en su sitio a Risto Mejide por una salida de tono en 'Got Talent'

Risto Mejide y Edurne forman un auténtico "matrimonio" televisivo con rifirrafes incluidos. La cantante, el miembro del jurado más veterano de Got Talent, reconoció el pasado lunes que está a disgusto con las valoraciones de su compañero: "Este año decía que venía constructivo, ha empezado muy bien pero al final ha salido el Risto de siempre". "Discutimos más que un matrimonio y eso, a veces, es muy cansino", reconoció el presentador.

La última de sus peleas fue una de las más tensas que se recuerdan en el programa de Telecinco. Ocurrió cuando llegó el turno de valorar la actuación de la concursante Sandra Cabrera, que se subió a un escenario por primera vez en su vida con mucha inseguridad y con la dificultad añadida de cantar en inglés. "Te voy a ser sincera porque quiero aportarte cosas y a ver si con pequeños tips te puedo ayudar a mejorar", comenzó Edurne. "Se te notaban un poco lo nervios, el inglés es un poco regulinchi. Creo que tienes buena voz pero es algo que tiene que ver con la seguridad y la confianza. Es normal que salgas a un escenario la primera vez y te tiemble todo pero es una cuestión de ir rodando y estoy segura de que lo conseguirás", dijo para animar a Sandra levantando el aplauso del público.

La cara de incredulidad de Risto anunció un nuevo encontronazo. "¿Esto qué es? ¿Dónde estamos? ¿En una academia? ¿Vamos a intentar que la gente aprenda?", replicó. "¡Espérate, que Risto nos está diciendo que si esto es una academia! ¿Tú nunca has dado un consejo a ningún concursante?", contestó Edurne incrédula. El presentador echó más leña al fuego: "Parece esto una clase magistral, que vayan pasando y vamos dando consejitos. ¿Empezamos a valorar?".

Después de su salida de tono y tras una broma de Paz Padilla para rebajar la tensión, Risto ni siquiera valoró a la concursante y se limitó a decir "gracias por venir, para mí es un 'no'". "La que ha liado para dar una valoración de mierda porque no le ha dicho por qué no le ha gustado", se quejó una de las acompañantes de Sandra. Después de la escena, Edurne le dio su 'sí': "Tengo mucha empatía contigo, sé lo que puedes sentir. Para mí es un 'sí'". No solo eso, Dani Martínez y Paz Padilla dieron su aprobación a la joven dejando en muy mal lugar a su compañero Risto Mejide.