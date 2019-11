Piden la expulsión de Mila Ximénez por su agresividad hacia Hugo Castejón

Lo han intentado por activa y por pasiva, pero Mila Ximénez y Hugo Castejón no se soportan. Sellaron la paz el día en que el exnovio de Marta Sánchez volvió a la casa gracias a la repesca y los votos del público, pero Hugo es capaz de sacar lo peor de la colaboradora de Sálvame. Incluso los pequeños momentos de acercamiento los interpreta Mila como una agresión, como cuando sufrió un ataque de pánico al verse encerrada con Hugo y él trató de consolarla: "Ayer aprovechaste para darme un empujón cuando te salvaron", espetó Mila a pesar de que en las imágenes no se apreciaba ningún gesto brusco.

A partir de aquello, la pelea se recrudeció hasta tal punto que la audiencia pidió en las redes sociales la expulsión disciplinaria de Mila Ximénez por su comportamiento: desde insultos, silbidos como si se tratase de un perro, hasta graves acusaciones. "La tranquilidad la tendré cuando te pierda de vista, con ese careto que tienes de pirao". "Tienes que dormir de un bien después de haber destrozado psicológicamente a diferentes personas...", le recriminó Hugo. "Hombre claro, me pagan un dineral, cariño", contestó Mila entre risas. "Yo aquí no estoy por dinero", dijo él, a lo que ella contestó: "Ya lo sé, tú vendrías pagando".

El momento más desagradable de su pelea llegó cuando Hugo invitó a bailar a Mila, Alba y Noemí, ya fuera por animarlas o provocarlas. "¡Me echabas de menos, Mila!". "Si tú vieras el asco que te tengo... Las ganas de potar continuamente. No he visto un tío más repugnante en los años que llevo de vida, y mira que tengo años. Me da asco verle, me da asco todo. Como bebe, como come, como mira (...) No me vas a humillar más. Yo cuando salga de aquí, soy alguien, cerdo de mierda". Un discurso muy desagradable que no solo la dejó a ella en mal lugar, sino también al programa, que no llegó a parar los pies a su concursante más protegida ni al provocador número uno de la casa.

Miles de usuarios de las redes sociales exigen ya la salida de Mila Ximénez y que deje de ser intocable.

Mila se describe cada vez que abre la boca. No hace falta decir nada más #GHVIPGala11 — Miguel Frigenti (@MiguelFrigenti) November 14, 2019

Es cierto que Hugo es muy provocador y que a veces no sabe cuándo frenar, pero no hay NADA que justifique los insultos y desprecios que recibe continuamente. No han tenido ni la más mínima intención de acercarse a él. #GHVIP14N — Miguel Frigenti (@MiguelFrigenti) November 14, 2019

Es importante que los menores oigan "voy a ir a la playa", no vaya a ser que "voy a fumar" les cause un trauma vitalicio. Lo de cerdo, asqueroso, gilipollas, maltratador, drogadicto, psicópata, enfermo, hijo de puta y muerto de hambre, ya para otro día. #GHVIP14N#MilaExpulsion — Mokie (@FrancisMokie) November 14, 2019

Luego dicen que en Twitter pedimos expulsiones disciplinarias por cualquier cosa, pero Mila Ximénez se ha pasado de la raya, ¿o veis normal que esta señora diga que Hugo es un maltratador o que deje caer que es un drogadicto? #GHVIP14N #MilaExpulsión — Heartless Sweet_poison_93) November 14, 2019

Mila ha sobrepasado la línea roja imaginaria y hasta la iluminada con Led. Lleva dos meses quejándose de todo, insultando, vejando, amargada... No tiene filtro, no tiene límite en insultar demostrando la maldad que tiene encima. ¡Ya basta!#MilaExpulsion #GHVIP14N — AAser_TiVo) November 14, 2019