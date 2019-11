Risto Mejide se cansa y amenaza a 'Got Talent' tras hacer llorar a Edurne

Risto Mejide ha amenazado con abandonar Got Talent por desavenencias con todos sus compañeros. El presentador y coach del espacio de Mediaset ha considerado que Edurne, Paz Padilla y Dani Martínez están "cargándose el formato" al dar el visto bueno a demasiados concursantes.

El catalán tampoco parece conforme con el toque recibido de los responsables del programa, que le aconsejaron moderación y más respeto a la hora de dirigirse a los otros coaches.

"La gente viene a tomarnos el pelo", dijo enfadado tras ver alguna actuación. En los descansos, Risto advirtió a Edurne: "Me vais de echar de menos un día, toda saga tiene su fin". "No vengas", le emplazó Martínez, manteniendo la calma. Eso al menos hizo que Risto justificase su "no" a la última actuación. "Aquí han pasado muchos cantantes y no ponemos tener tantos", dijo de cara a las semifinales.

Risto llegó a asegurar: "Es mi cuarta temporada en Got Talent. Cada vez me da más igual lo que la gente piense". Con su actitud tiene agotados a los demás jueces. Edurne confesó sentir "malas vibraciones" de Risto Mejide, que por su parte ya ha amenazado con abandonar el talent show. "Es mi última valoración, mi última votación", dijo tras presenciar una actuación de los bailares Da Republik, a quienes otorgó un "sí".

Tras saltar una llorosa Edurne, Risto reculó un poco. "Bueno, pero es la última valoración que hacemos, ¿no? Ay, mi niña...", refiriéndose a que la semana que viene comienzan los directos. De momento, se desconoce si Risto continuará en la próxima edición de Got Talent, aunque sí estará en posteriores semanas de la actual.