La cobra de Tamara Falcó a Jordi Cruz a las puertas de la final de 'MasterChef Celebrity'

La semana pasada todo eran sonrisas entre Tamara Falcó y Jordi Cruz, pero la última entrega de MasterChef Celebrity evidenció que la hija de Isabel Preysler ha decidido poner distancias con el chef. Ocurrió cuando la concursante estaba preparando el postre para la prueba de exteriores y Jordi se acercó para continuar su tonteo con ella, a pesar de que esta vez no eligió a ella y a su grupo para tenerlos bajo su tutela.

"Pepe está comentado que no me echas de menos. ¿A que es inventado? Está malmetiendo", bromeó el chef. "Claro que te echo de menos, claro que sí, como a todos (...) Juan (Avellaneda) es irremplazable porque todos los somos. Pero tú también", sin demasiadas ganas de entrar en su juego y recordando a su amigo expulsado. "¿Sabes cómo podríamos cerrar el tema? Llamamos a Pepe, nos besamos y así ve que no hay grietas, que no hay fisuras".

Cruz insistió y quiso hacer las paces con otro beso, aunque esta vez Tamara respondió pegando su mejilla a la del chef rápidamente. El beso no convenció a Jordi, que se quedó frío mientras Tamara reía. "¿Sabes que casi me haces la cobra?" y le plantó un beso a la concursante que escandalizó a Pepe: "Yo creo que lo hace para que hagas mal el postre".

Ya solo queda una semana para la gran final en la que Tamara Falcó se jugará el puesto contra Vicky Martín Berrocal, Boris Izaguirre y Félix Gómez. Todas las señales apuntan a que este tonteo se terminó cuando concluyeron las grabaciones del programa, ya que la novia de Jordi Cruz, Rebecca Lima, proclamó su amor a través de Instagram con una romántica foto de los dos. "Tú eres. Lo sé. Lo supe. Te reconocí. Eres. Desde hace muchas coincidencias. Eres. Desde antes de encontrarte. Lo sé, amor. Eres tú", escribió Lima.