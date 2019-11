Cifuentes aparece en 'Sálvame' y sufre su primera "encerrona"

Cristina Cifuentes hizo el jueves una sorprendente aparición en el plató de Sálvame para llevar a Carlota Corredera un paquete con el nuevo libro de la presentadora, Hablemos de nosotras.

Naturalmente, se trataba de una sorpresa para promocionar la publicación, que sale con vistas a Navidad. Los de Sálvame aprovecharon para escenificarlo todo convenientemente, manteniendo a Corredera aislada durante unos minutos antes de darle la sorpresa.

Una vez la expresidenta de la Comunidad de Madrid hizo acto de aparición, todos observaron atentamente la reacción de Carlota Corredera. La razón de que haya sido Cifuentes es que es una de las once entrevistadas en el libro.

Cifuentes en Sálvame | Telecinco

Kiko Hernández aprovechó la ocasión para hacer una propuesta a Cristina Cifuentes: "Nos gustaría que tanto el lunes que viene o el miércoles tú presentes Sálvame Limón", dijo el colaborador a la ex alto cargo del PP. En esos días el presentador de la primera hora del espacio va rotando entre ellos.

Cifuentes aseguró con buen humor que se trataba de una "encerrona de toda la vida" pero no se cerró en banda. "Lo hablaremos. No es cuestión de pensarlo. Yo ahora estoy viajando y he tenido que cambiar un viaje que tenía para estar aquí, no sé si voy a poder". Pero lo zanjó así: "No niego que en un futuro lo pueda hacer".

La política se deshizo en elogios al programa. "Yo veo Sálvame. Hacéis un trabajo estupendo y que sigáis así", dijo Cifuentes, que recientemente se estrenó como colaboradora en El Programa de Ana Rosa y Ya es mediodía, ambos de Telecinco.