El cambio de registro de Pablo Chiapella: "He tenido que salir de mi zona de confort"

Llega a las tarde de Cuatro El bribón, un nuevo concurso en el que las parejas participantes tendrán que demostrar sus conocimientos sobre personajes y acontecimientos significativos y donde pondrán a prueba su intuición y complicidad. A partir del próximo lunes 25 de noviembre, el actor Pablo Chiapella, conocido por su papel en la serie de Telecinco La que se avecina, cambia de registro y se pone al frente del concurso.

"Me ha costado verme presentando el concurso. Me he enfrentado a situaciones en las que no me habías visto nunca, pero no lo he pasado mal. Me estoy dejando llevar y estoy disfrutando mucho", contó a Chic en la presentación del concurso. "Para mí esto es una nueva aventura. Cuando me lo propusieron pensé que sería como salir de mi zona de confort, lo valoré y pensé que quería hacerlo. Si me lo hubiesen ofrecido hace cinco o seis años, habría dicho que no por aquello de 'no, yo soy actor', pero eso ya se me ha pasado. Debe ser cosa de la edad".

"Al principio se iba a llamar El bribón, iba a tener otro nombre. Se tenía el planteamiento del programa, donde ya estaba esa fase en la que había que ser un poco canalla, pero no era tan evidente el nombre. Creo que fue Paolo Vasile el que, al ver que era yo el que lo hacía y cómo era el programa, dijo: El bribón. Así que con El bribón se quedó. Si lo dice el jefe...", confesó sobre el origen del nombre del programa.

Por el momento, tiene pensado compaginar el concurso con su papel en La que se avecina y no se plantea abandonar ninguno de los dos proyectos: "No hay problema porque en enero empezamos a grabar la serie y ahora estoy dedicado al programa. Grabaremos hasta fin de año más o menos. Si se llegase a solapar, tendrán que reorganizarme la vida".





Así es 'El bribón': tres fases y 70.000 euros

Conseguir los 70.000 euros del premio para destinarlo a un proyecto personal o profesional es el sueño que tratarán de hacer realidad tres parejas en cada entrega de este game show, producido por Cuatro en colaboración de Producciones Mandarina.

Primera fase

Dos parejas, una nueva y la pareja finalista del programa anterior, se enfrentarán en tres pruebas en las que tratarán de acumular el mayor número de puntos por cada respuesta correcta. La primera de ellas será ‘Personajes enfrentados’, que mostrará dos opciones de personajes famosos y constará de tres paneles de cinco preguntas cada uno. En ‘¿Quién es quién?’, el segundo reto de esta ronda, los participantes tendrán que responder correctamente a una batería de preguntas comparativas sobre conocidos personajes. Y por último, ‘Antes, justo o después’, la tercera prueba, en la que los concursantes tendrán que adivinar el momento en el que tienen lugar destacados acontecimientos.

Segunda fase: ‘Las siete tesis’

Adivinar si siete afirmaciones son verdaderas o falsas es el objetivo de este desafío, en el que competirán la pareja vencedora de la primera fase y la ganadora del programa anterior. Cada tesis tendrá un valor de 10.000 euros y al final de esta prueba se determinará la cantidad por la que se jugará en la tercera y última fase del concurso.

Tercera fase: El Bribón

Bajo una de las seis bolas de distintos colores que componen el panel de la última prueba se ocultará El Bribón, el emblema del programa a quien los participantes tendrán que sortear en la fase final del concurso. Los ganadores de la segunda fase deberán ordenar aleatoriamente las seis bolas, que contienen cada uno de los dígitos de la cifra acumulada. El Bribón puede aparecer en cualquier posición ‘cortando’ la cifra, por lo que la intuición y el azar serán claves en esta prueba, en la que el presentador ‘tentará’ a los concursantes, ofreciéndoles dinero o la posibilidad de cambiar el orden de las bolas. La cantidad lograda finalmente se acumulará en la cuenta de la pareja, que volverá a participar en el siguiente programa.