Jorge Javier Vázquez dejó caer la segunda gran noticia de la noche, al margen de la última expulsión antes de la recta final de este GH VIP.

Las galas, contó Jorge Javier, quedan a partir de ahora en manos de Carlos Sobera para que él pueda volver a pasar por el quirófano. Jorge Javier explicaría más tarde esos problemas surgidos a raíz de su ictus, ya ampliamente tratados, que requerirán de una cirugía presuntamente menor en próximos días.

Una operación mucho menos grave que la atravesada este mismo año y que no supone un peligro para la vida del presentador de Sálvame, Supervivientes y Gran Hermano.

Jorge Javier estará ausente los próximos días en 'GH VIP 7'. Carlos Sobera presentará las galas de los martes y Jordi González se pondrá al frente de las galas de los jueves y los debates del domingo. ¡Pero Jorge Javier volverá pronto! a href="https://twitter.com/hashtag/GHVIPGala13?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#GHVIPGala13 pic.twitter.com/MzUGzdyJFP — Gran Hermano (@ghoficial) November 28, 2019

El catalán espera poder estar en la final… pero se despidió en todo caso ante las lágrimas desesperadas de Mila Ximénez, una imagen de dolor que requirió de algo de consuelo de parte de sus compañeros en Guadalix.

El pasado mes de marzo, el presentador más popular de Telecinco sufrió una hemorragia subaracnoidea HSA. Un tipo de dolencia catalogada como un "tipo (raro) de ictus" -así lo estableció el parte médico de hace meses- cuya operación requerirá de algunos ajustes en el quirófano, que son a los que se someterá Jorge Javier en próximos días.

En octubre, Jorge Javier tuvo que encajar la certeza de esta nueva operación, y así se lo contó a la audiencia de Telecinco: "De los dos stent que tengo hay uno que tiene un estrechamiento muy leve, de menos de un 15%", explicó al respecto hace apenas dos semanas. "Me dieron fecha para un día posterior. Lo he mantenido en secreto porque todavía no sabía que iba a suceder", contó. "Lo sabía poca gente, solo el consejero delegado de esta casa porque debe estar al tanto de mi estado de salud, y pocos más". Jorge Javier quiso ser prudente en este tema ya que todavía no había "certezas".