Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa sorprenden a Tamara Falcó en la final de 'Masterchef Celebrity'

Tal y como se venía rumoreando durante las últimas semanas, este jueves Tamara Falcó se convirtió en la ganadora de la cuarta edición de MasterChef Celebrity. Una final de infarto en la que no faltaron lágrimas y visitas sorpresa que eclipsaron a los propios finalistas.

La noche comenzó con una complicada prueba de cocina en la que tenían que seguir los pasos de una receta de alta cocina de Jordi Cruz. Gracias a su magnífica reproducción, Félix Gómez se convirtió en el primer duelista, al que más tarde se unió Tamara, la concursante que más destacó en la prueba de exteriores. Boris se tuvo que conformar con un cuarto puesto y Vicky Martín Berrocal se llevó el bronce.

Pero sin duda los grandes protagonistas de la noche fueron Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa, que acudieron al duelo final para presenciar la victoria de Tamara: "No sabía si iban a venir", dijo al ver aparecer a su madre. "No le gustan nada los platós y no sabía si iba a venir o no". "¡Qué guapa estás, estás ideal!", le dijo mientras se fundían en un abrazo.

Según contó Isabel, Tamara se ha estado "preparando a conciencia durante semanas". "Tamara ha heredado la mano con la cocina de su abuela. Ha estudiado más desde que está en MasterChef que cuando iba al colegio". El escritor y Premio Nobel de Literatura confirmó la buena mano de su hijastra en la cocina: "Nos ha dejado con la boca abierta con varios platos en casa". "No recuerdo el nombre del plato porque era muy exótico", bromeó. Antes de comenzar el duelo, Tamara se acercó a su madre y le comentó al oído: "Me he esforzado por no llorar", a lo que Isabel le contestó con un "estoy muy orgullosa de ti".

Los dos finalistas regalaron a los miembros del jurado dos menús de alta cocina. Mientras Félix se decantó por la cocina más tradicional, Tamara Falcó apostó por la vanguardia, con platos "que podrían estar en los mejores restaurantes de este país", tal y como le dijeron en la valoración. Al conocer su victoria, Tamara se abrazó a su madre, su hermana Sandra Falcó y Mario Vargas Llosa y se despidió de la edición con el esperado beso a Jordi Cruz.