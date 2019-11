Linchamiento a Marta Flich por su defensa a Mediaset en el caso de la violación en GH: "No tienes vergüenza"

Esta semana Mediaset España se ha pronunciado sobre el boicot publicitario que está sufriendo Telecinco y concretamente Gran Hermano VIP. El espacio continúa sumando marcas que se niegan a seguir publicitando sus productos en la franja horaria en la que se emite el reality. La causa es la difusión de la grabación de cómo la organización mostró el vídeo del supuesto abuso sexual a la concursante Carlota Prado y cómo gestionó el caso, pidiéndole de paso silencio. La primera empresa en sumarse fue FI Network y más tarde se han unido otras tan importantes como Nestlé, Nescafé o Shweppes.

Ante la imparable suma de marcas al boicot, Mediaset España emitió un comunicado en el que denunciaba la "denigratoria" campaña que se ha creado contra el programa. El grupo de comunicación de Paolo Vasile fue más allá y señaló a Atresmedia como uno de los culpables: "Las acciones de desprestigio están siendo avivadas de manera desleal desde los espacios y programas informativos de Antena 3, LaSexta, Onda Cero y algunos de sus portales verticales, a los que también se suma el diario La Razón, con el que comparte accionista el grupo editor".

El grupo mediático también quiso lanzar su comunicado a través del programa Todo es mentira, presentado este viernes por Marta Flich. "La versión VIP de GH sufre una campaña de desprestigio por culpa de unos hechos que sucedieron en la versión anónima del ‘reality’ y están pendientes de esclarecerse por la justicia y que no tienen nada que ver con la edición de famosas. Este programa y esta cadena y yo misma estamos en contra de cualquier tipo de acoso y abuso pero será la justicia la que se pronuncie. Ahora bien, nos llama la atención que este asunto se lleve a otro terreno. Miren que titular de El Confidencial, señalando a marcas que se anuncian en GH, como estigmatizándolo", dijo la presentadora en directo.

Unas palabras que han salido muy caras a la presentadora que rápidamente se convirtió en tendencia en las redes sociales y donde le reprocharon lo "rápido que se le olvidan sus ideas feministas cuando hay que defender a los jefes". "Política feminista de Marta Flich: Hermana yo sí te creo hasta que me afecta al bolsillo. Ahí sí existe la presunción de inocencia", "Marta Flich, feminista. Pero a ratos. Cuando el corporativismo le deja. Silenciáis una noticia, hasta que os tocan el bolsillo. Entonces la comentáis por encima para darle un enfoque totalmente distinto del grave problema que realmente es. No tenéis vergüenza. Ni la conocéis" o "Me too hasta que te tocan la cuenta corriente. Antifranquista pero un Franco te paga un piso. Marta Flich, ella y sus coherencias", fueron algunos de los comentarios que pudieron leerse.

"Me too" y "yo si te creo" hasta que te puede tocar el bolsillo eh? https://t.co/i56Y89ohgQ — Julio Mermelada Amable Stilson (@JulioStilson) November 30, 2019

Marta Flich, ella y sus coherencias. https://t.co/8qiRSPaBII — Noelisky44 (@noelisky44) November 30, 2019

No tenéis vergüenza. Ni la conocéis. https://t.co/MLg7jaWfo1 — Iris (@irispiniesta_) November 30, 2019

Política feminista de Marta Flich: Hermana yo sí te creo hasta que me afecta al bolsillo. Ahí sí existe la presunción de inocencia. https://t.co/ovHDnD4e69 — Jaime Ballesteros (@JaimeBN1987) November 30, 2019