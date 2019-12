Frank Cuesta ha ofendido a muchos defensores de la polémica activista Greta Thunberg en su último vídeo de Youtube, Los cinco bichos más raros que he tocado (tercera parte).

El presentador de Wild Frank se dispone a estrenar en DMAX una nueva temporada de su programa, y ha aprovechado la tesitura para lanzar un mensaje al "Gretus Amargatus", un "animal que os podéis encontrar en cualquier evento sobre el cambio climático, en cualquier reunión internacional, cualquier sitio donde se mueva mucha pasta y la familia pueda sacar lo que pueda".

Naturalmente, las críticas en las redes a Frank Cuesta se han sucedido de manera instantánea y en gran número, sobre todo dada la actual popularidad de Greta Thunberg, pero ninguna de ellas ha aplacado la voluntad crítica del herpetólogo, acostumbrado a arremeter contra el status quo marcado por los ecologistas.

"No lo vais a ver a este bicho recogiendo mierda, ni limpiando, ni investigando, ni estudiando para poder ayudar al cambio climático... No. Va a estar siempre en botes que no usan gasolina, pero con un bote a un lado y otro al otro por protección, y un helicóptero para que no le pase nada cuando atraviesa el Atlántico", ha dicho sobre las inconsistencias del discurso de Thunberg.

"Todavía no se sabe si la mordedura tiene veneno", ha dicho sobre el "bicho" Gretus Amargatus.