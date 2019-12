Estela Grande descubre la supuesta infidelidad de su marido y los desprecios de su suegro

Llegó a Gran Hermano VIP 7 la esperada noche en la que conoceríamos el nombre de la cuarta finalista de la edición. Con la salvación del pasado martes, Mila Ximénez se unió a sus compañeras Alba Carrillo y Noemi Salazar y todas ellas se convirtieron en las primeras finalistas, a las que este jueves se sumó Adara Molinero tras salvarse en la nominación que le enfrentaba con Estela Grande.

La mujer de Diego Matamoros tuvo que abandonar la casa de Guadalix de la Sierra y llegó al plató de Telecinco en el que se encontraba su marido con el que se fundió en un abrazo. Sin embargo, no todo serían alegrías para la concursante ya que allí se encontraban también Sofía Suescun y Kiko Jiménez, con los que ya tuvo un tenso encuentro el pasado martes en la casa de Gran Hermano.

"Todo lo que viví el martes fue muy duro, pero necesitaba ver a Diego. Lo mejor que me ha pasado en el programa es que me he conocido más a mi misma y conocer mis inseguridades y enfrentarme a ellas", dijo al comienzo de su entrevista. "No te has acercado a saludar a Kiko", señaló Jordi González. "Me faltó sinceridad por su parte el martes", contestó ella. "Tu marido te describió otra realidad paralela, yo nunca te he fallado. Me ha decepcionado tu actitud, no me merezco que hayas hablado mal de mí estos dos días. El martes fui con la mejor de las intenciones para transmitirte mi cariño", contestó Jiménez.

Diego Matamoros también intervino para volver a atacar a Kiko y Sofía, a los que sigue acusando de aprovecharse de su mujer y jugar con su inexperiencia en televisión para hacer más platós. "Yo lo que he sentido estos días ha sido una tristeza enorme. Me hubiese cortado la mano por ti. Mi marido fue sincero conmigo y me avisó para que estuviera preparada cuando llegase aquí. Yo te miraba a la cara y te pedía que fueses sincero. No entendí nada de tu visita", exclamó Estela ante un Kiko que intentaba justificar sus cuestionables actos de las últimas semanas.

Al enterarse de la supuesta infidelidad de su marido con Lola Ortiz que salió a la luz a comienzos del mes de noviembre, Estela quitó hierro al asunto y prefirió confiar en la palabra de Diego: "Por lo que me dijeron Sofía y Kiko yo ya podía intuir que me podía encontrar con esta situación. Esto lo hablaré con él casa. Yo conozco a esta chica, hemos coincidido en varias ocasiones"."Esto es un tema que está judicializado y del que no puedo hablar por orden de mi abogado. Voy a demostrar la verdad ante un juez y no en un plató. Esta tía va a estar viviendo para pagarme. Una semana antes dijo que era mentira, no le salió rentable y luego cambió su versión", explicó Diego Matamoros.

Estela también tuvo que ver las duras declaraciones que ha hecho Kiko Matamoros en reiteradas ocasiones en las que animaba a su hijo a divorciarse y no perdonar el paso de su nuera por Guadalix de la Sierra: "No me lo esperaba. Siempre he tenido mucho respeto hacia Kiko. Me constaba que él no nunca había hablado bien de mi, nunca le he caído bien. Pero yo estoy con Diego, no estoy con Kiko. Realmente es difícil porque es el padre de mi marido".