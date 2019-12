Pipi Estrada niega que el audio erótico que circula por las redes sea suyo

Un audio erótico de alto contenido sexual atribuido a Pipi Estrada circula por las redes sociales desde hace hace varios días. El periodista incluso se convirtió en trending topic en la noche del pasado martes, pero el propio periodista ha decidido zanjar esta polémica en televisión. ¿"Eres tú la persona que aparece en el audio?", le preguntaron en el programa Espejo Público este miércoles.

"Con personas que gozan de una excelente salud, esto puede ocurrir. Lo que he escuchado ahí es una voz distorsionada, no es mi voz, y por lo tanto ese no soy yo"; dijo Pipi de manera rotunda en el programa de Susanna Griso. El periodista escuchó el audio, así como otros colaboradores como Lucía Etxebarría o Fran Rivera, que no pudieron contener la risa. "Yo tengo dudas, no pondría la mano en el fuego para decir que es Pipi. Pero eso es un tema muy serio. Es una vergüenza y es delito", opinó el toreo. Pocos minutos después quiso puntualizar: "Alguna vez he enviado audios así. El que esté libre de culpa que tire la primera piedra".

La difusión de un audio de una conversación privada es un delito muy grave de divulgación y revelación de secretos penado entre tres meses y un año de cárcel. Pipi Estrada aseguraba que, "soy uno de los tíos más hackeados de este país", ya que en una ocasión se filtraron fotos privadas, aunque sigue afirmando que ese no es el y que la voz está distorsionada.

Además, comentó su preocupación ya que tiene una hija de 12 años a la cual le podría llegar ese audio. De momento, el periodista no ha pensado en tomar medidas legales contra la persona que filtró el audio ya que, según dice, "si lo demando estoy reconociendo que soy yo".