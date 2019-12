Adara Molinero gana 'Gran Hermano VIP' pero destruye a su madre Helena

Y 100 días después llegó la gran gala final de Gran Hermano VIP, cuyo maletín fue a parar a manos de Adara Molinero. Una edición oscurecida por un escándalo de una edición anterior que va camino de suponer un antes y un después en la franquicia de Telecinco… y también por una serie de historias amorosas que han desplazado a algunos de los presuntos fichajes estrella de la edición.

Jorge Javier Vázquez, de vuelta tras unas semanas de recuperación por su segunda operación vascular, presentó entre gritos de felicidad (sobre todo de Mila, complacida de ver de vuelta a su amigo) a las tres finalistas Adara Molinero, Alba Carrillo y Mila Ximénez, dispuestas todas ellas a llevarse el maletín de manos de la anterior ganadora, Miriam Saavedra.

El beso de Adara y Gianmarco | Telecinco

"Novios". El culebrón de Adara con Gianmarco a costa de Hugo (según Jorge Javier llevado por ella con "picores") llamó la atención de un público cuyo voto propició una de las finales más ajustadas que se recuerdan. No fue solo eso, ni su triángulo amoroso con Hugo, condenado a ver desde el exterior cómo la madre de su hijo se iba con otro. Su amistad con Joao dio no pocos momentos entrañables e hilarantes a la audiencia.

La última gala comenzó con un 40%, un 11% y un 48% de los votos. La primera en caer fue Mila Ximénez, cuya fama en Sálvame le ha ayudado a mantener la cabeza alta pese a una trayectoria más bien aburrida. Mila recibió la visita de Kiko Hernández, su gran apoyo fuera de la casa en plató y que también quedó tercero en su Gran Hermano, propiciando el primer reencuentro emotivo de la noche. "Igual tú también puedes tener carrera televisiva, como Kiko", ironizó Jorge Javier.

Entremedias vimos el reencuentro de Adara y Gianmarco, convertidos ya en los protagonistas de la edición. Pero no lloren todavía, apenas pasó una semana desde que se vieron por última vez. El italiano por fin se decidió a pedirle salir con un ramo de flores.

Helena, muy nerviosa | Telecinco

El nerviosismo de la madre de Adara

La respuesta fue sí entre aplausos y vítores del público del plató, pero el asunto traerá cola… y si no, miren la cara de la madre de ella, Helena, que observaba con la cabeza más bien baja, pero sobre todo de su padre, escondido entre el público pero con un enfado monumental y que más tarde ni siquiera bajaría a felicitar a su hija, una vez conseguida la victoria.

Unos muy malos presagios para Adara que anticipan guerra con Hugo Sierra, que a buen seguro enturbiará este amor aparentemente sincero porque -recordemos- hay un bebé de por medio con el ganador de GH Revolution. Hugo, como ya se dijo, tampoco estuvo en el plató para recibir a quien ya puede considerarse su ex. La fractura familiar y sentimental de la ganadora puede ser brutal, cosa que averiguaremos en próximos días.

"Muy feo", zanjó Adara tras escuchar las palabras de Hugo, que consideró un exceso los besos de su pareja ante las cámaras con Gianmarco asegurando que se trataba de "promiscuidad barata", manifestándose impactada. Gianmarco y una cada vez más nerviosa Helena, madre de Adara, se enzarzaron en una pequeña discusión tras esta reacción de la chica, con el italiano criticando a Hugo y la madre de Adara parando los pies al nuevo amor de su hija. El tema continuará, a tenor del "ahora hablaremos" de su madre incluso cuando Adara ya había ganado el maletín.

Adara y las finalistas | Telecinco

Acaba un Gran Hermano que, no se engañen, ha arrasado en audiencia. Se trata de la edición más vista de toda la historia de GH VIP, con unas audiencias de hasta un 36% que contradicen a los agoreros que señalan el final del programa tras la investigación de una presunta violación a la concursante Carlota Prado hace dos años, durante el olvidadísimo GH Revolution. No obstante, y pese a que desde 2003 el programa no conseguía las audiencias de la presente edición VIP, Telecinco ha puesto en barbecho la futura edición del show y adelantado Supervivientes por si las moscas.