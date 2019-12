Jordi Cruz ('Masterchef Junior') se sincera sobre su beso con Tamara Falcó

Vuelve a la televisión la versión más especial del talent culinario de TVE: MasterChef Junior. Este lunes, llega a la cadena pública una nueva generación de niños dispuesto a tomar el control de las cocinas para demostrar el talento que tienen. La séptima temporada del concurso regresa con una imagen totalmente renovada, estrena logo y elementos gráficos que también se verán trasladados a la web y las redes sociales.

Y es que tal y como aseguró el director de contenidos de TVE, Fernando López Puig, en la presentación de la temporada a la que asistió Chic: "No hay Navidad sin MasterChef Junior". "Por el talento de Shine buscando grandes personitas, por el magnífico trabajo del equipo mixto RTVE/Shine para desarrollar la historia con giros, sentimientos y emociones, y por los tres jueces, que se transforman en cada prueba", comentó. Toñi Prieto, directora de entretenimiento de TVE aseguró que este año el casting es "espectacular": "Cada niño tiene su propia historia y el nivel de cocina es más alto que en años anteriores (…) He llorado de risa. Hay cada momentazo...". Por su parte, Macarena Rey, CEO de Shine Iberia, productora del programa, resaltó que "la principal característica de esta edición es la comedia. Nos van a hacer reir con sus ocurrencias (…) Lo que no cambia este año son nuestro súper invitados, las localizaciones espectaculares y las visitas de grandes chef, que ya son parte de nuestra familia".

Los jueces, Samantha Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz se mostraron especialmente emocionados con el estreno de la temporada: "He hecho millones de veces el ridículo en televisión, pero nunca me he reído tanto como este año vestido de Primera Comunión", dijo Pepe. "Este año los niños lo han dado todo. Me sorprende que tengan más capacidad que los adultos para estar tranquilos. Son amigos entre ellos y solo lloran cuando se separan", aseguró Jordi. "El impacto de MasterChef Junior en las casa en navidad es maravilloso", comentó Samantha.

El arrebato de Tamara Falcó

El buen rollo (y en tonteo) entre Jordi Cruz y Tamara Falcó fue palpable desde el comienzo de la cuarta edición de Masterchef Celebrity. Sin embargo, y a pesar del feeling que tuvieron, no volvieron a verse tras el emocionante final en el que la hija de Isabel Preysler se alzó con la victoria. Un duelo en el que se batió contra su compañero el actor Félix Gómez y que coronó con el esperado beso al miembro del jurado.

Una forma de celebrarlo que sorprendió al propio Jordi tal y como recordó durante la presentación: "Fue un gesto espontáneo de Tamara. Estaba muy contenta con la victoria y tuvo ese arrebato de felicidad", aseguró para después reconocer que fue una "digna ganadora": "Lo hizo mejor que los demás". Sobre si el beso pudo llegar a molestar a la gente de su entorno (el chef mantiene una relación con la brasileña Rebecca Lima), aseguró que no ha hablado con nadie del tema: "Ni he hablado ni me lo han sacado", bromeó.

Una visita muy especial

Para el estreno de la nueva temporada de Masterchef Junior recibirán una visita muy especial: la del tenista Rafa Nadal, que no acostumbra a aparecer en programas de entretenimiento. Los jueces y los concursantes aterrizará en la prueba de exteriores en la isla de Mallorca que, además de ser famosa por sus playas, sus montañas y su fabulosa gastronomía, es la cuna del tenista español con más títulos individuales de la historia. Niños de 42 países diferentes residen en el centro de alto rendimiento de la Rafa Nadal Academy, en Manacor, con el objetivo de formarse tenística, académica y humanamente. Allí, los aspirantes cumplirán su sueño de conocer al número 1 de la ATP.