¿Ha desvelado Màxim Huerta quién presentará el nuevo 'Pasapalabra'?

El concurso Pasapalabra regresa a Antena 3 y la cadena ya lo promociona como una de las grandes apuestas de la próxima temporada, aunque aún se desconocen importantes detalles como la fecha de estreno o su nuevo presentadora o presentadora. Son varios los nombres que suenan para ponerse al frente del programa, pero el que más es el de Silvia Jato, quien fuera la primera presentadora del formato entre 2000 y 2006 durante su etapa en Antena 3.

Muchos seguidores del programa esperan que Jato sea el relevo de Christian Gálvez y sus deseos podrían hacerse realidad. Al menos es lo que Màxim Huerta dejó ver durante un descuido en su programa A partir de hoy, espacio matinal de TVE. Silvia Jato fue una de las invitadas y en un momento del programa, el presentador podría haber desvelado que Jato regresa a Antena 3. "Si ese espacio vuelve a aquello, ¿tú te vas a ir de aquí?", le preguntó el exministro a su compañera, que enseguida le puso la mano en la boca para que no siguiera hablando. "No lo digas todo", dijo divertida y algo nerviosa Jato, que comenzó a bailar para distraer la atención de los espectadores. "Claro, tú estás en TVE", añadió Huerta para intentar solucionarlo. "Totalmente", respondió Jato. "Eso significa que...", siguió diciendo Huerta, que no logró acabar su frase.

El momento fue comentado por muchos usuarios de las redes sociales que esperan ansiosos la noticia. Mientas, Jato juega al despiste en su cuenta de Twitter. Uno de sus seguidores hizo una broma sobre el momento: "Con la 'P'. ¿Será Silvia Jato la presentadora? #Pasapalabra", a lo que ella solo respondió con un corazón y un escueto mensaje "¡Feliz Navidad!". Lo que sí parece una confirmación fue la respuesta de Màxim Huerta a Jato: "Con la 'S'. Suerte".