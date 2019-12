Cristina Pedroche no podrá llevar ni ropa interior estas Campanadas

Quedan muy pocos días para cambiar de año y de década... y muy pocos días para ver a Cristina Pedroche rompiendo moldes de nuevo, impactando al público como ha hecho en los cinco últimos años en sus anuales Campanadas. La mujer de David Muñoz ha creado tendencia y eso es innegable, eso hay que reconocérselo.

Pedroche asumió un papel el 31 de diciembre de hace un lustro y, desde entonces, para críticas y halagos, contra viento y marea, lo ha venido defendiendo a capa y espada con mucho arte. Porque para ella es ante todo moda, no tanto generar expectación y reproches que puedan surgir por los provocadores modelos elegidos... Según la propia vallecana, "tiene muchas notas de muchas artes, y no solo moda", dice sobre sus modelitos navideños.

Si algo tiene la compañera de Alberto Chicote es que, a pesar de los comentarios posteriores, no cambia de talante ni de actitud. Y de hecho ni se molesta en contestar a sus "haters" en redes sociales, algo digno de alabar. A pesar de que su madre es la primera que le recuerda, según ella misma dice, que quizá vaya demasiado ligera de ropa. "Seguro que mucha gente piensa con todos los vestidos bonitos que hay y tienes que ir así", dice citando a su progenitora. Pero Pedroche lo tiene claro y no ha dudado en explicar que este año va a hacer lo mismo, y no va a poder llevar ni ropa interior...

De lo que está claro es que la va a liar, como dice su padre. Pero según la periodista su diseño será muy fino y elegante, además de muy, muy secreto: "Es muy sofisticado, elegante y muy fino", asegura. Pero, eso sí, añade que a la vez no va a perder su identidad: "Es muy Pedroche".

Pedroche y su estilista, el muy mediático Josie, están unidos de la mano aunque la presentadora de las Campanadas tiene miedo por un motivo: "Yo creo que cuando lo veáis vais a flipar, porque ya lo dije este año o triunfo o me hundo, entonces lo mismo es el último año".

Sobre si este será o no el último año que se coma las uvas en la Puerta del Sol ante las cámaras, Pedroche comentaba: "Cada año me voy superando, este año es como la cima. Me da miedo hacerlo otro año más y pasar por debajo, tiene que ser arriba y como soy tan perfeccionista me da miedo". ¿Se superará a sí misma, repetirá al año siguiente? Seguiremos informando...