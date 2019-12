Anne Igartiburu: “No me permito ponerme nerviosa en las Campanadas. Podría perder el control”

La cita más tradicional de la Navidad en TVE vuelve un año más a la Puerta de Sol de Madrid de la mano de Anne Igartiburu y Roberto Leal. En el caso de la presentadora, cumple 15 años consecutivos al frente de esta retransmisión, el caso de Roberto Leal, es su segundo año. Un dúo de éxito que consiguió reunir el año pasado a más de 6 millones de espectadores frente al televisor y a 7.750.000 millones en el ‘minuto de las campanadas’.

"Estas Campanadas son muy importantes para mí. Son quince año consecutivos y como mujer y como presentadora, es muy importante. Durante este tiempo he tenido muchos compañeros, Ramón García me acompañó al principio y siempre le estaré agradecida", dijo durante la presentación de la programación navideña de TVE a la que asistió Chic. "Roberto es un animal televisivo en directo y no necesita consejos. Creo que este año vamos a disfrutarlo aún más. Además, sé que si me pongo nerviosa, puedo perder el control y ese día recae sobre mí la retransmisión", confesó.

Sobre el frío y el vestido que lucirá, Anne asegura que prefiere "la manga larga": "Al principio lo llevo bien, pero cuando estamos terminando ya estoy congelada. Por eso prefiero llevar manga larga. Es muy bonito vivirlo desde el balcón, pero para eso es necesario abrigarse", aseguró antes de dar detalles sobre el diseño de Lorenzo Caprile que llevará este año: "Voy a ir de rojo. Un 'caprile' espectacular que me deslumbró desde el primer momento que lo vi. Roberto se ha quedado impresionado cuando le he enseñado una fotografía".

En cuanto al ritual que sigue para "entrar con buen pie en el año nuevo", Anne desvela: "Me santiguo, pongo el pie derecho delante, llevo algo rojo y objetos que han pertenecido a alguien importante para mi".

La estrella de la Navidad de TVE

Roberto Leal se ha convertido en una de las grandes estrellas de TVE gracias al éxito de Operación Triunfo. La cadena pública ha decidido apostar por él un año más para acompañar a Anne en una noche tan especial, así como del programa musical que se emitirá después: "Me encuentro muy cómodo en los programas navideños y las Campanadas son un regalo para mi. Es muy bonito, cuando lleve más años ya veremos...", bromeó. "Llego muy pronto a la puerta del Sol porque Alberto Chicote organiza una comida muy chula en su restaurante para los presentadores que quieran ir y lo pasamos muy guay".

Al preguntarle sobre el poco riesgo del vestuario de los presentadores de las Campanadas en comparación con sus compañeras, Roberto aseguró que "no tendría problemas con probar algo nuevo": "Pero creo que al final los presentadores no somos protagonistas. Prefiero que se luzca Anne, que además su vestido de este año es súper elegante y bonito (…) Últimamente Alberto Chicote sí que se pone chaquetas, pero en TVE hay una línea más clásica. No me veo apareciendo con un traje amarillo...".