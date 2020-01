Incidente en 'El Hormiguero' durante una ducha de Cristina Pedroche

La sección de Cristina Pedroche en El Hormiguero no acostumbra a tener escenas de riesgo como el de su compañera, Pilar Rubio. Pero en ocasiones, la vallecana pasa no pocos apuros para sacar adelante su parte en el programa de Pablo Motos, dedicada a mostrar y probar inventos reales que, sin embargo, no han sido patentados.

Su objetivo en esta ocasión, la primera de este 2020, era mostrar el funcionamiento de la ducha portátil inventada por el francés Frances Mignon Allen en 1972. Una bolsa de agua gigante en la que cabe todo el cuerpo humano y con dos tubos por los que entra y sale el agua. La cápsula de baño portátil, que así se llama, viene a solucionar problemas de higiene cuando el usuario está, por ejemplo, en campings y festivales.

El método, meterse en una bolsa gigante que tenía que llenarse de agua y enjabonarse dentro. Algo que motivó algunas bromas como la de Carmina Barrios, la invitada del día en el programa de Antena 3, que preguntó si el agua estaba "calentita", y la posterior contestación de Cristina Pedroche: "Si no, me hago pis y punto". O la de una de las hormigas, que dijo "¿cómo ves esto de vestido de Nochevieja?".

Tras enfundarse en el globo de tamaño humano, una operación un tanto peliaguda que requirió de la ayuda de varios ayudantes que abriesen el globo, lo llenasen de agua y se lo enfundasen, todo empezó a fallar.

Y es que, debido a un fallo mecánico, la dichosa bolsa no se hinchaba. Tras comprobar la bomba de agua que manipulaba un técnico, y que efectivamente no funcionaba, Pablo Motos canceló en directo la ducha de Cristina Pedroche. "Abortamos la operación", dijo el presentador.