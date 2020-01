La última tentación de Mónica Naranjo: "He sufrido mucho"

Llega a Telecinco La isla de las tentaciones, la prueba de amor definitiva para cinco intrépidas parejas que están dispuestas a dejar atrás los celos y las dudas y pasar juntas el resto de su vida. Una experiencia que Mediaset presenta como "el primer gran formato de entretenimiento de la televisión transversal" y que estrenarán este jueves Telecinco y Cuatro.

Se trata de la adaptación española del exitoso programa Temptation Island que cuenta con 69 temporadas a lo largo del mundo y que se desarrolla en dos lujosas villas ubicadas en República Dominicana. Hasta allí se trasladan las cinco parejas protagonistas que convivirán divididos por sexos y acompañados de un grupo de 20 solteros con cuerpos esculturales en busca del amor.

Todo ello capitaneado por Mónica Naranjo que vuelve a la televisión tras Mónica y el sexo: "Nunca me imaginé al frente de un reality. No pensaba que fuese capaz de hacerlo. Me llamó Paolo Vasile cuando entregamos Mónica y el sexo y me dijo: 'Eres la idónea. Eres una mamma pero sin serlo y ahí va a hacer falta'. La Isla de las tentaciones ha sido la gran sorpresa de mi vida", comentó. "Ha sido una experiencia muy dura para los concursantes, algunos han sufrido mucho y yo he sufrido mucho con ellos porque tengo una gran empatía hacia todos ellos. Comprendía a unos y otros porque cada pareja y cada persona tiene su historia. Recuerdo un momento en el que me asusté, lo veréis".

"Vamos a meter a cinco parejas en un enclave idílico y a los dos días los vamos a separar. Los chicos se van a una casa y los chicas a otra junto a diez tentaciones, diez chicas y diez chicos guapísimos. (...) Es un reality que habla de las emociones y lo difícil que puede ser la distancia en una relación. Es un programa que nos hará aprender a manejar nuestras emociones y nuestra mente", aseguró.

Una experiencia que según ella misma confesó le ha servido para "aprender a no juzgar a las parejas y darme cuenta de que cada una es un mundo. Después de La isla de las tentaciones creo más en el amor y en las personas (...) Todo lo que veréis durante el reality es muy auténtico y muy real, hay gente muy equilibrada y parejas posesivas. Se va a ver día a día, a veces las dificultades hacen que una pareja crezca. No hemos creado situaciones para que rompan, solo les hemos invitado a conocer gente".

Solteros en busca del amor

Tienen entre 20 y 32 años y proceden de Madrid, Cataluña, Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana, Canarias, Euskadi y de distintos países de Europa y América. Cuentan con ocupaciones muy diversas: empresario, entrenador de fitness, educador infantil, agente de seguros, modelo, asistente de marketing, directora creativa, camarera, cantante o surfero: son los solteros de La isla de las tentaciones, 10 chicos y 10 chicas que desean encontrar el amor. Seleccionados en función del grado de afinidad y compatibilidad con los integrantes de las parejas protagonistas, ellos supondrán la verdadera prueba de fuego durante la convivencia en el programa.

Un espectacular enclave caribeño para convivir

Villa Playa y Villa Montaña. Estos son los nombres de las dos lujosas y espaciosas villas, de más de 1.000 metros cuadrados y con todas las comodidades posibles, en las que las parejas por separado y en compañía de los solteros vivirán la experiencia de La isla de las tentaciones. Situadas en una espectacular localización de República Dominicana, en ellas tendrá lugar la convivencia, en la que participarán en eventos, actividades de aventura y deportivas y románticos encuentros.