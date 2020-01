Tremendo rapapolvo de María Patiño a su equipo en pleno directo

María Patiño vivió una mañana complicada el pasado sábado durante su programa Socialité. La presentadora tuvo que hacer frente a un vídeo recopilatorio de sus declaraciones sobre Mila Ximénez en su paso por la casa de Gran Hermano VIP en el que se cuestionaba la amistad entre ellas y se la acusa de ser especialmente crítica con la finalista del reality. Visiblemente enfadada, Patiño confesó a su compañero Javier de Hoyos que no estaba de acuerdo con las imágenes que se acababan de emitir.

"Me molesta muchísimo este vídeo. Me parece absolutamente descompensando e injusto y no refleja la realidad que hemos vivido tú y yo aquí", aseguró la presentadora muy seria nada más terminar el vídeo. "Pero como este es el mundo de la televisión que tanto nos gusta... Los cara a cara y las confrontaciones, pues veremos este vídeo de manera constante", dijo con sarcasmo. El reportero, con cara de circunstancia, quiso saber por qué le había molestado el vídeo a su "jefa". "La realidad es la que vosotros queréis. Yo me he adelantado a palabras y frases literales de Mila en el concurso. Como yo no sé editar [vídeos]... Voy a ver si el director me deja poner un día mi propio vídeo", sentenció dejando a Hoyos muy descolocado.

"Mila me conoce perfectamente y no me tengo que justificar. ¿Hay otro vídeo peor que este?", se interesó muy molesta. Un malestar que fue a menos cuando el reportero le preguntó a Patiño por el reencuentro con Mila: "No hemos hablado de nada con respecto a lo que os interesa, porque ambas somos profesionales y sabemos lo que tenemos que hacer esta noche".

Al día siguiente, tras la entrevista de Mila Ximénez en Sábado Deluxe y más calmada, María Patiño quiso pedir perdón a su equipo y a Javier de Hoyos por su reacción. "Perdona por la protesta de ayer, que me porté como una niña caprichosa y no os lo merecéis ni tú ni mi equipo. Perdonadme".