'Cazamariposas' declara la guerra a María Pombo: "Su canción favorita es el himno de España"

María Pombo se ha convertido en el blanco de las críticas y en las últimas semanas se ha visto obligada a publicar dos comunicados para defenderse de los graves insultos que está recibiendo. En el último, mencionó directamente al programa Cazamariposas de Telecinco, al que acusó de "contratar a gente que vaya a eventos a reírse de otras personas y dejarlas en ridículo para luego emitirlo en televisión". "Hemos llegado a un punto donde se toleran los menosprecios y se ríen las faltas de respeto hasta en un programa de televisión, como por ejemplo el de Cazamariposas (que la verdad, no me sorprende)", denunció la influencer. "¿Les gustaría a esos reporteros, presentadores y quienes se hacen llamar instragramers que humillaran a sus seres queridos?", añadió.

La respuesta de Cazamariposas no tardó en llegar y, fiel a su estilo directo y ácido, emitió un vídeo para contestar a su nueva enemiga. "Nosotros no hemos convertido a nuestros familiares en personajes públicos como has hecho tú con tu novio, tu hermana y tu cuñado. Tampoco hemos saltado a la fama por ser la pareja de un futbolista del Real Madrid", denuncian desde el programa, ya que María Pombo ganó popularidad tras conocerse su relación con Álvaro Morata, para después labrarse una carrera como influencer de moda y estilo. El programa recordó a María que ella misma fue quien decidió hacer pública su vida privada. "Si nos reímos no es de las faltas de respeto, si no de lo que tú posteas, que es público y notorio. La fama tiene un precio y no es solo que te regalen ropa, viajes y cremas".

Sin embargo, la reportera también quiso humillar a María por su ideología, algo de lo que ella misma se muestra siempre orgullosa, como cuando acudió a la manifestación "Por el futuro de España Unida". "María Pombo es una ciudadana tan ejemplar que su canción favorita es el himno de España. Como ciudadana ejemplar de nuestro país le pone a su perro un collar con la bandera española, se la cuelga del bolso, lleva una cinta de España colgada del retrovisor, otra en el cambio de marchas, y hasta tiene una pegatina en el casco de la moto. Estamos seguros que celebra el día de la Hispanidad más que su cumple".

Además, Cazamariposas recordó que a la influencer no le gusta que la llamen María PomVox, ya que Santiago Abascal llegó a defenderla en 2018 a través de Twitter cuando la insultaron por estar en contra del aborto. "La organizada legión de ofendidos —y ofendidas— salta como una jauría frente al sentido común y la decencia de María Pombo que se ha posicionado del lado de los más indefensos, los no nacidos. ¡Bravo por ella!", escribió el líder de Vox.