Se filtran unas ardientes imágenes que confirman una infidelidad en 'La isla de las tentaciones'

La isla de las tentaciones, el reality presentado por Mónica Naranjo en Cuatro y Telecinco se ha convertido por sorpresa en uno de los éxitos de las temporada. En su primer capítulo emitido simultáneamente en los dos grandes canales de Mediaset, lograron superar el 23% de share, y este martes, en su emisión en cuatro marcó un estupendo 17,2%.

Según se ha podido ver en los capítulos emitidos, una de las parejas que más posibilidades tiene de no sobrevivir al reality son Fani y Christofer. Y es que ella parece que ha conectado a la perfección con Rubén, uno de los solteros con los que tiene que convivir. En el último programa, enseñaron un vídeo a su novio para que viese cómo había ido la cita con Rubén: "No me lo esperaba. Ese cariño, ese abrazo. Por ahí no paso". "Eres mi prototipo de chico", se le escucha decir a Fani en las imágenes. "No me esperaba nada de esto. Me ha fallado como pareja, porque está haciendo cosas que no son normales. Todo esto me ha dolido mucho", dijo entre lágrimas mientras veía el vídeo.

Según las fotografías que se han filtrado esta semana, parece que la relación de Fani y Rubén no va a quedar ahí. En las imágenes que corren como la pólvora por las redes sociales se puede ver a la pareja en la cama, con muy poca ropa y mostrándose de lo más cariñosos. A Rubén se le ve perfectamente la cara y su acompañante es reconocible gracias al tatuaje que luce en su pierna.

Habrá que esperar unos días para poder ver las imágenes al completo y comprobar si Fani ha sido la primera concursante en caer en la tentación.