Malestar por la última ocurrencia en 'OT': "Esto le da mil vueltas a un conservatorio"

Operación Triunfo no ha empezado con buen pie su nueva edición. Al mal dato de audiencia en su estreno se suma el de ayer domingo, donde tan solo anotó un 12,6% de cuota de pantalla. Los datos de audiencia son, entre otros factores, el resultado de la elección de un casting que está generando cierta antipatía entre los espectadores por el comportamiento de algunos concursantes del programa.

El pasado fin de semana las redes sociales andaban alborotadas por un comentario de Jesús, un gaditano de 24 años que se introdujo en la música gracias a las comparsas de su tierra y que asegura que "gracias a YouTube he aprendido todo lo que sé de música". En un momento de la pausa para comer dentro de la academia el joven aseguró rotundo: "Esto que estamos haciendo aquí en esta academia le da mil vueltas a cualquier conservatorio, así de claro te lo digo".

January 18, 2020

Los concursantes participan durante tres meses (dependiendo de su estancia en el concurso) en clases de cultura musical, danza urbana, interpretación, voz y movimiento, técnica vocal, inglés, etc. Un aprendizaje muy diferente por contenido, exigencia y duración al de cualquier conservatorio. Por eso, el comentario de Jesús dejó boquiabierto e indignado a más de uno. "¿Quién os creéis que sois? No sois nadie, acabáis de entrar a un concurso (...) Ni si quiera se valora vuestro talento, sino el show que hagáis y lo guapos que seáis", escribió muy indignado un violinista. "Que alguien les diga que un reality no les da la formación mínima para llegar siquiera a hacer lo más básico del Conservatorio, gracias", escribió otro usuario.

PERDONA 15 años como violinista y 10 en el conservatorio. A mi ya me estáis tocando los huevos, quien os creéis que sois? No sois nadie, acabáis de entrar a un concurso de mierda que OJO, ni si quiera se valora vuestro talento, sino el show que hagáis y lo guapos que seáis ++ https://t.co/X8vzD74huZ — -@universe_vante) January 18, 2020

Por desgracia, descréditos así, suelen tener que ver con cierta pereza intelectual.

De los autores de "La medicina y los médicos occidentales no valen para nada, yo voy al homeópata" "La depresión se quita abrazando árboles" y "en la escuela pública no enseñan nada". https://t.co/XgmFoTEW1n — Guille Galván (@galvanguiller) January 19, 2020

Ya te gustaría a ti conseguir en un par de meses (con suerte) que vas a echar ahí lo que se se consigue con mucho sudor durante años de conservatorio. Menos egocentrismo y más respeto #OTDirecto19E https://t.co/shSyQmvJWC — Lucía (@LuciaCabana_) January 19, 2020

"Esto que estamos haciendo aquí le da mil vueltas a un conservatorio, "ajín" de claro te lo digo". Más ideas estúpidas difundidas en la televisión pública por jóvenes con aún menos neuronas que verdadero talento musical.#OTDirecto19E pic.twitter.com/poJFvk7lJm — Lope de Vega 2.0 (@lopedevegac) January 19, 2020