El desagradable incidente de Irma Soriano en un AVE: "Fue violento e incómodo"

Es que me provocó.NO.Es que no te sabes controlar.La responsabilidad es solo tuya!.Hace un momento he vivido una situación tan violenta que quiero compartirla y que tiene mucho que ver con las frases que acabo de escribir,sobre todo con la primera que se utiliza con demasiada ligereza para justificar lo injustificable.Paso con mi billete de ave el control y accedo a bajar por la escalera mecánica.Nada mas guardar el billete oigo la voz de una mujer diciendo señor,señor,refiriéndose a un hombre que desde que empezó a bajar estaban reclamando su atención y hasta casi llegar abajo no ha vuelto la cabeza y lo ha hecho gritando y diciendo que no hacía falta gritar tanto(que se hubiese vuelto antes)porque toda la fila de gente sabíamos a quien iba destinada la llamada de atención y él mismo.Inmediatamente la profesional de Renfe le ha dicho que si había enseñado su billete y él de inmediato dice SI LISTILLA.Ella baja hasta dónde está él y le recrimina que no había entrado por la puerta correcta,por tanto no había enseñado su billete aunque lo llevase en el móvil.Ya hemos ido bajando y lo he mirado y en voz alta le he dicho que esas no eran formas y me grita que me calle y no me meta,que no era asunto mío.Claro que es asunto mío cuando faltan el respeto a ALGUIEN públicamente,porque con sus malas formas me ha hecho partícipe de los hechos y puedo opinar y llamarlo mal educado.Y me dice y usted quien es?.Una mujer educada y usted es un mal educado.Se me ha abalanzado y se me ha quedado nariz como nariz. De arriba del mostrador escuché a algún compañero de Renfe decir, llamo a seguridad.Él ha seguido insultado y en un momento todos buscando nuestro vagón.Una pareja de mayores venían diciéndome (qué despreciable).Voy sentada dos asiento detrás de él.Hace un momento la profesional venía buscándome pero se ha topado antes con él y el tipo mal educado seguía igual.Hasta que me ha visto.Ha venido ha darme las gracias.Pero por Dios si he hecho lo que cualquiera haría ó no debería permitir.Porque el tipo termino diciéndome claro como es una mujer...qué pasa que sea mujer?,te da derecho a insultarme?.Actúo igual cuando es un hombre el insultado #injusticia #respeto #lasformasv0

