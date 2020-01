Una aspirante a 'La isla de las tentaciones' cuenta los secretos y mentiras del programa

La isla de las tentaciones es el fenómeno televisivo de esta temporada, prueba de ello sus buenos datos de audiencia y la respuesta de las redes sociales, ya que el reality se convierte en tendencia cada noche de emisión. Aunque aún se desconoce el desenlace que les espera a las cinco parejas concursantes y sus pretendientes, poco a poco se resuelven más incógnitas del programa. Patrizienta, una conocida youtuber especializada en moda y belleza con más de 200.000 suscriptores y 74.000 seguidores en Instagram, ha desvelado algunos secretos del casting después de que se pusiera en duda que estuvo a punto de participar.

En su último vídeo llamado "Mi experiencia en La isla de las tentaciones", Patricia cuenta cómo fueron las pruebas del casting que tuvieron que pasar: desde que contactaron con ella y con su novio Juanma por correo electrónico para conocerles, hasta grabar un pequeño vídeo juntos en el que, además de presentarse, debían responder a una larga lista de preguntas muy personales. "Querían saber cuánto tiempo llevábamos, cuántas lo hacíamos a la semana, si habíamos tenido pareja, quiénes eran, por qué lo dejamos, de dónde eran, si podíamos dar teléfonos... Yo estaba cagada porque no queríamos saber nada de exnovios", explica la youtuber.

Patricia se mostró ilusionada aunque desde la productora Cuarzo TV no les dieron demasiada información sobre cómo sería el programa. "No nos explicaban qué tipo de reality era. No dijeron que se trataba de convivir con otras parejas en el paraíso y que ya no podían decir más. Eso sí, nos dijeron que iba a ser un programa muy famoso que luego iba a derivar en bolos y que nos iba a reportar mucho dinero. Decían que iba a tener mucha publicidad en programas de Telecinco y que tendríamos que ir a Sálvame", asegura.

A pesar de las dudas, la pareja se presentó en la cita con las directoras de casting a principios de abril y, según les habían dicho, el programa se grabaría entre finales de abril y principios de junio. "Me dijeron que era un programa en el que iban a poner a prueba nuestra relación, pero que no tenía por qué salir mal porque va a depender de nosotros". Según explica Patrizienta, los responsables les aseguraron que no manipularían las imágenes y que sus compañeros de programa no eran actores, sino personas "completamente reales y desconocidas, nada que ver con Mujeres y Hombres o Gran Hermano". Aquella fue la primera mentira.

Solo quedaba firmar el contrato, pero antes de hacerlo la joven quiso saber las condiciones. "Eran dos meses de grabación a gastos pagados (viajes, dietas, alojamiento…) y hay un sueldo pero que es de unos mil y pico euros. Me pareció una broma. Nosotros tenemos un negocio que vamos a tener que cerrar o contratar a una persona... Gano más dinero quedándome en casa".

Después de pensarlo a fondo, Patricia se puso en contacto con la productora para expresar sus dudas, rechazar el programa y ofrecerse para otras opciones en televisión. Pero ahora se alegra de haber tomado la decisión. "Es un programa muy criticado porque me parece un cachondeo", asegura. "Nos dijeron cosas que no se han cumplido, como que no iba a ir gente famosa".

La mayoría de los concursantes y aspirantes tienen un pasado televisivo en Mujeres y Hombres, First Dates o Gran Hermano, y después de investigar un poco, Patricia se enteró de que muchos de los pretendientes son influencers (o al menos lo intentan). "Hay personas que seguía desde hace tiempo como Katerina. Sabía quera amiga de Neymar y rondaba el mundo del fútbol. ¿De verdad creéis que le iba a gustar Gonzalo?". Antes de terminar de relatar su experiencia contó un pequeño spoiler del programa: "En septiembre coincidí con José y con Adelina y sé que subieron fotos a Instagram. Luego las borraron, creo que porque el programa les obligó a hacerlo".