Fani humilla a Christofer: nuevos encuentros con Rubén en la cama y el jacuzzi

Nueva entrega de La isla de las tentaciones presentado por Mónica Naranjo en Cuatro en la que los chicos del programa se enfrentaron a su segunda ceremonia de la hoguera. En ella pudieron ver nuevos vídeos de las andanzas de sus parejas en la casa que comparten con diez solteros dispuestos a seducirlas. Una de las reacciones más esperadas era la de Christofer, que pudo ver por primera vez el peligroso acercamiento de su novia, Fani con Rubén.

Visiblemente afectado y en algunos momentos con lágrimas en los ojos, Christofer aseguró que no reconoce a su pareja de siete años en las imágenes: "No me encuentro bien. Estoy viendo actitudes que no he visto durante estos años. En las escenas mostradas pudo ver a Fani bailando y siendo seducida por su compañero: "No la reconozco. Esas cosas no las hace delante de mí. En la primera hoguera sentí mucho dolor y ahora siendo decepción", dijo mientras veía a su novia bromear con la posibilidad de "comer la boca" a Rubén.

En ese momento, el concursante pidió a la presentadora detener la reproducción el vídeo: "No quiero ver más, no puedo ver más", dijo antes de llegar a ver el beso entre Fani y Rubén: "El respeto que le tengo no se lo he tenido nunca a nadie. He visto unas cosas que en mi vida me hubiese imaginado. Está rebasando los límites. En nuestra relación la celosa es ella y yo aguanto, pero no me hagas esto. Se me ha caído un mito", reconoció. "Siento mucho que lo tomes así. Enfrentarse a la verdad tiene sus riesgos. Puede que veáis cosas de vuestras parejas que no os gusten, pero para eso habéis venido aquí. La verdad tiene sus riesgos", contestó Mónica Naranjo.

"No quiero perder a Christofer"

Mas tarde llegó el turno de la ceremonia de la hoguera para Fani, en el que pudo ver la cercanía de Christofer con algunas chicas de la casa: "Me molesta, pero no tengo ningún derecho". "Yo me he dejado llevar con Rubén, pero seguir con Christofer. Me muero si Christofer me deja. Se me ha ido un poco de las manos este tema. Estoy un poco desubicada, no sé por qué ha pasado todo esto", reconoció. "Estaba obsesionada con los celos y he abierto los ojos. He pesado en mí, en lo que me apetece hacer".

Tras la ceremonia, Fani volvió con sus compañeras a la villa donde la esperaba Rubén, con el que volvió a protagonizar una tórrida escena, esta vez en el jacuzzi: "Ya he metido la pata hasta el fondo, así que ya, cuesta abajo y sin casco", declaró. "Cuando nos hemos besado ha sido maravilloso porque lo sentía y he notado sus ganas". "Estoy como caliente. Tengo las hormonas como las pelotas de goma que las tiras y van botando", dijo Rubén haciendo gala de nuevo de lado más romántico.

Después invitó a Rubén a pasar la noche juntos en su cama, algo que él "no pudo rechazar": "Me gusta mucho estar con él, es un hombre que me hace sentir protegida. Yo no le pongo fecha a lo que pase con Rubén, las cosas van viniendo y van surgiendo solas, que nos apetece dormir juntos, dormimos juntos, que nos apetece intimar un poco más, lo haremos".