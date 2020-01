Federico Jiménez Losantos se sincera con Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya'

Federico Jiménez Losantos se convierte en el invitado de excepción de la próxima entrega de Mi casa es la tuya, el programa de Bertín Osborne que se emite el viernes a las 22 horas en Telecinco. O mejor dicho, Bertín se convierte en el invitado de Federico, dado que esta vez es el cantante y presentador quien acude a la casa del director de Es la mañana de Federico.

Un programa tremendamente esperado tanto por oyentes de esRadio y lectores de Libertad Digital como por el público de Mi casa es la tuya. Y en el que Federico, fiel a su estilo y al de Bertín Osborne, se sincera de manera nunca vista y en el ámbito familiar, con confesiones sobre su pasado universitario y el presente en los medios de comunicación y la política.

Y EN EL PRÓXIMO PROGRAMA… Federico Jiménez Losantos recibe a @bertinosborne en su casa y nos concede una entrevista que va a dar MUCHO QUE HABLAR. La semana que viene, en @telecincoes.#MiCasaNormaDuval a href="https://t.co/DxfqwNyxqW">pic.twitter.com/DxfqwNyxqW — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) January 17, 2020

¿Siempre has dicho lo que te ha dado la gana?", pregunta Bertín a Federico en Mi casa es la tuya. "Sí, es el único lujo que me puedo permitir", contesta con humor el director de Es la mañana de Federico, que además recuerda cómo cuando llegó a la universidad "me fichó el PC el primer día", subrayando que en esa época "vivíamos en una comuna"... También hay espacio para episodios más oscuros como el de su secuestro a manos de la organización terrorista Terra Lliure: "Me secuestraron y pegaron un tiro, estar más represaliado es difícil".

Eso, y más confesiones inesperadas junto al resto del equipo del programa matinal de esRadio, como las subdirectoras Rosana Laviada e Isabel González, además de colaboradoras estrella del mundo del corazón como las periodistas Beatriz Cortázar y Paloma Barrientos, que se adentran sin tapujos en noticias del mundo social como la ruptura de María Teresa Campos y Bigote Arrocet.

Federico analiza además la tempestuosa situación política en un programa de total actualidad en el que vuelve a recordar que "a Rajoy no le echo de menos, le echo de más". "Han destruido el régimen constitucional, estamos en uno nuevo", explica Federico, que a la pregunta de cómo va a acabar esto, no lo duda y contesta: "Muy mal".