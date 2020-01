El nuevo reto de María Isabel quince años después: "Es un regalo"

Regresa a la televisión una de las estrellas más precoces y recordadas de nuestro país: María Isabel. Con tan solo nueve años logró alzarse con el primer puesto en Eurojunior con el tema "Antes muerta que sencilla" y ahora, quince años después, está dispuesta a repetir el éxito en la nueva edición de Tu cara me suena en Antena 3. Aunque ya había visitado anteriormente el programa en su cuarta edición, donde demostró sus dotes para la imitación con una espectacular actuación en la que se metió en la piel de Rihanna, ahora se ha convertido en concursante oficial, posicionándose como una de las favoritas.

"Es un sueño participar en Tu cara me suena", reconoció a Chic. "Sigo el programa desde sus comienzos y todavía no me creo que sea concursante. Me apetece poder tocar distintos registros musicales. Voy a probarme a mí misma para ver de lo que soy capaz. Es la mejor manera de crecer a nivel personal, además creo que esto ayuda a la hora de crear música, de componer".

En las dos galas emitidas hasta la actualidad, María Isabel ha imitado a Billie Eilish y su éxito "Bad Guy" y en la segunda se atrevió con un cambio de sexo imitando a Romeo Santos interpretando la bachata "Eres mía". Esta semana el reto es aún mayor: Isabel Pantoja. "Me gustaría mucho imitar a Bob Marley, es uno de los artistas que más me gusta desde pequeña, o alguna cantante española de toda la vida. También me gustaría hacer una imitación junto a Blas Cantó. Lo conozco desde pequeña, es amigo y me gustaría volver a compartir escenario con él después de quince años. También me haría ilusión hacer algo con Ruth Lorenzo".

La andaluza considera "un regalo" la oportunidad que le ha dado la productora del programa: "No puedo entender a la gente que dice ‘no’ a este programa. ¡Qué más da si no llegas a bordar la imitación a otro profesional! Esto es un concurso y venimos a divertirnos. Este programa trata de superarse, de divertirse y hacer disfrutar a la gente. (…) Por ejemplo, hacer de chico para una chica es muy complicado y con la voz va a ser muy complicado parecerse. Por eso hay que trabajar otras cosas como la gestualidad y la interpretación".

Aunque hace años que la perdimos de vista en la televisión española (en el año 2016 intentó representar a España en el Festival de Eurovisión con el tema "La vida es solo una"), María Isabel sigue centrada en su carrera musical y hace unas semanas lanzó el single "Flamenkita", que ya acumula más de un millón de reproducciones en Youtube. "Acabo de lanzar esta nueva canción urbana, de regaetón, pero que mantiene la esencia flamenca que me caracteriza. Tiene un mensaje de empoderamiento para las mujeres. Creo que ha gustado porque tiene una melodía y un estribillo muy pegadizo. De aquí a unas semanas seguiré grabando canciones Miami y Madrid, y después, comenzaré con la gira por toda España".