Dejan en ridículo a una concursante de 'OT' tras llamar "nazis" y "psicópatas" a los amantes de los toros

La nueva temporada de Operación Triunfo en TVE sigue generando debate y no precisamente por las dotes vocales de los nuevos concursantes. Hace unas semanas el programa era noticia gracias a Samantha y su pasado relacionado con grupos políticos de izquierda radical y separatistas y a las declaraciones de Rafa, concursante gaditano que aseguró que la academia de Operación Triunfo "le da mil vueltas a cualquier conservatorio".

Además, esta semana, el talent show musical de la cadena pública tuvo que llamar la atención a Eli, otra de las concursantes, debido a sus polémicos comentarios sobre el cáncer y la actitud despreciativa con la que trata a algunos de sus compañeros. Los continuos ataques por parte de los seguidores del programa contra Eli y Jesús llevó a la organización a eliminar por el momento sus perfiles de Instagram, donde se acumulaban miles de mensajes criticando su actitud.

Durante estas últimas horas, las redes sociales han vuelto a captar otro polémico momento, esta vez protagonizado por Maialen, que durante una charla con sus compañeros definió a los seguidores de la tauromaquia como "nazis y psicópatas". "Esto que estamos haciendo aquí en esta academia le da mil vueltas a cualquier conservatorio, así de claro te lo digo", dijo al comienzo de la conversación.

"Ostias, es que es muy nazi. Hay que ser muy psicópata, mucho. Y encima vienen y te dicen que da mucho dinero. No me sé las cifras, porque no me las sé, pero si haces las cuentas de lo que me cuesta a mi la tauromaquia, limpiando mierda para poder mantener mi vida y me quitan dinero para meterlo en la puñetera tauromaquia de mis impuestos. El dinero que genera con el que nos cuesta nos sale fatal", concluyó mientras sus compañeros aseveraban haciendo movimientos con la cabeza.

-Gasto en Tauromaquia en PGE: 30.000 euros (Premio Nacional Tauromaquia). Ingresos IVA: 118 millones de euros en 2018.

-Presupuesto OT 2020: 16 millones de euros de la cadena pública. Ingresos de 300.000 euros.

(Cálculo de lo que cuesta que llamen nazi a un pueblo entero). https://t.co/RGE6MtCdw3 — Chapu Apaolaza (@ChapuApaolaza) January 23, 2020

Las duras palabras de la concursante no han tardado en tener respuesta por parte de los amantes de toreo. Especialmente memorable ha sido la contestación de Chapu Apaolaza que ha contestado a la afirmación de la cantante: "Gasto en Tauromaquia en PGE: 30.000 euros (Premio Nacional Tauromaquia). Ingresos IVA: 118 millones de euros en 2018. Presupuesto OT 2020: 16 millones de euros de la cadena pública. Ingresos de 300.000 euros. (Cálculo de lo que cuesta que llamen nazi a un pueblo entero)", escribió, recibiendo alabanzas por cientos de seguidores.